Странные, необычные и смешные попытки попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, британский "Геркулес" по имени Джон, поднимает 150-килограммовый автомобиль в Шанхае, Восточный Китай, в пятницу, 1 октября 2004 года.
Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, британский "Геркулес" по имени Джон, поднимает 150-килограммовый автомобиль в Шанхае, Восточный Китай, в пятницу, 1 октября 2004 года.
Лаки Даймонд Рич, "человек с наибольшим количеством татуировок". Рекорд был зафиксирован, когда эксперты определили, что 100% его тела покрыто татуировками.
Лаки Даймонд Рич, "человек с наибольшим количеством татуировок". Рекорд был зафиксирован, когда эксперты определили, что 100% его тела покрыто татуировками.
Кацуми Тамакоши пытается установить мировой рекорд Гиннесса, показав самое быстрое время в забеге на 100 метров на руках и ногах на стадионе Komazawa Olympic Park в Токио, Япония, 13 ноября 2014 года.
Кацуми Тамакоши пытается установить мировой рекорд Гиннесса, показав самое быстрое время в забеге на 100 метров на руках и ногах на стадионе Komazawa Olympic Park в Токио, Япония, 13 ноября 2014 года.
Этибар Элчиев демонстрирует свои магнитные способности, позируя с 50 металлическими ложками, примагниченными к его телу, во время попытки побить мировой рекорд Гиннесса по количеству ложек на теле человека в Тбилиси, Грузия, 14 декабря 2011 года.
Этибар Элчиев демонстрирует свои магнитные способности, позируя с 50 металлическими ложками, примагниченными к его телу, во время попытки побить мировой рекорд Гиннесса по количеству ложек на теле человека в Тбилиси, Грузия, 14 декабря 2011 года.
Тысячи людей синхронно машут руками и ногами во время попытки установить мировой рекорд по количеству "снежных ангелов" в Бисмарке, Северная Дакота, США, 17 февраля 2007 года.
Тысячи людей синхронно машут руками и ногами во время попытки установить мировой рекорд по количеству "снежных ангелов" в Бисмарке, Северная Дакота, США, 17 февраля 2007 года.
Йенс Эш и Томас Зайтель тренируются на шоу RTL "Книга рекордов Гиннеса" за мировой рекорд, кто сможет надеть больше всего нижнего белья за пять минут, Германия, 2008 год.
Йенс Эш и Томас Зайтель тренируются на шоу RTL "Книга рекордов Гиннеса" за мировой рекорд, кто сможет надеть больше всего нижнего белья за пять минут, Германия, 2008 год.
Тысячи людей собираются вместе, чтобы создать самое большое изображение велосипеда в попытке побить мировой рекорд Гиннесса в Сантьяго, Чили, 2023 год.
Тысячи людей собираются вместе, чтобы создать самое большое изображение велосипеда в попытке побить мировой рекорд Гиннесса в Сантьяго, Чили, 2023 год.
Немец Рольф Бухгольц, мировой рекордсмен по количеству пирсинга, демонстрирует свое лицо со 168 пирсингами во время посещения 20-й тату-конференции в Берлине, Германия, 2010 год.
Немец Рольф Бухгольц, мировой рекордсмен по количеству пирсинга, демонстрирует свое лицо со 168 пирсингами во время посещения 20-й тату-конференции в Берлине, Германия, 2010 год.
Модель летит на воздушном шаре, чтобы продемонстрировать самый длинный в мире шлейф свадебного платья во время попытки установить мировой рекорд Гиннесса в Бухаресте, Румыния, 20 марта 2012 года.
Модель летит на воздушном шаре, чтобы продемонстрировать самый длинный в мире шлейф свадебного платья во время попытки установить мировой рекорд Гиннесса в Бухаресте, Румыния, 20 марта 2012 года.
Цзинь Линьлинь, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса 2008 года по одновременному вращению 300 хула-хупов, крутит 150 хула-хупов в торговом центре Гонконга, Китай.
Цзинь Линьлинь, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса 2008 года по одновременному вращению 300 хула-хупов, крутит 150 хула-хупов в торговом центре Гонконга, Китай.
Манохаран Ману по прозвищу "Змея" в попытке попасть в книгу рекордов Гиннеса протаскивает змею через свой нос и рот в Ченнаи, 2004 год․
Манохаран Ману по прозвищу "Змея" в попытке попасть в книгу рекордов Гиннеса протаскивает змею через свой нос и рот в Ченнаи, 2004 год․
Участники мирового рекорда по количеству людей, которые могут одновременно влезть в одни трусы (57 человек), в Кэнери Уорф в Лондоне , 2011 год․
Участники мирового рекорда по количеству людей, которые могут одновременно влезть в одни трусы (57 человек), в Кэнери Уорф в Лондоне , 2011 год․
Вим Хоф из Нидерландов, известный как "Ледяной человек", рекордсмен Книги рекордов Гиннесса за способность выдерживать экстремальные морозы, погружается в ледяную воду во время выступления в Гонконге, 2010 год.
Вим Хоф из Нидерландов, известный как "Ледяной человек", рекордсмен Книги рекордов Гиннесса за способность выдерживать экстремальные морозы, погружается в ледяную воду во время выступления в Гонконге, 2010 год.
10 800 школьников чистят зубы, пытаясь побить рекорд по самой массовой чистке зубов в парке Ризал в Маниле, 2006 год.
10 800 школьников чистят зубы, пытаясь побить рекорд по самой массовой чистке зубов в парке Ризал в Маниле, 2006 год.
Ли Редмонд, рекордсменка Книги рекордов Гиннесса с титулом "Самые длинные ногти", 2006 год.
Ли Редмонд, рекордсменка Книги рекордов Гиннесса с титулом "Самые длинные ногти", 2006 год.
Элайн Дэвидсон была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как "Женщина с самым большим количеством пирсинга".
Элайн Дэвидсон была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как "Женщина с самым большим количеством пирсинга".