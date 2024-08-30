Странные, необычные и смешные попытки попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Как только не пытаются люди привлечь внимание к собственной персоне – способы определяются фантазией и степенью бесстрашия. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки тех, кто вошел в Книгу рекордов Гиннеса