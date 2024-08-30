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Странные, необычные и смешные попытки попасть в Книгу рекордов Гиннесса
Странные, необычные и смешные попытки попасть в Книгу рекордов Гиннесса
Sputnik Грузия
Как только не пытаются люди привлечь внимание к собственной персоне – способы определяются фантазией и степенью бесстрашия. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 30.08.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, гонконг, германия, шанхай

Странные, необычные и смешные попытки попасть в Книгу рекордов Гиннесса

12:03 30.08.2024 (обновлено: 12:53 30.08.2024)
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Как только не пытаются люди привлечь внимание к собственной персоне – способы определяются фантазией и степенью бесстрашия. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки тех, кто вошел в Книгу рекордов Гиннеса
© AP Photo / Xinhua, Niu Yixin

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, британский "Геркулес" по имени Джон, поднимает 150-килограммовый автомобиль в Шанхае, Восточный Китай, в пятницу, 1 октября 2004 года.

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, британский &quot;Геркулес&quot; по имени Джон, поднимает 150-килограммовый автомобиль в Шанхае, Восточный Китай, в пятницу, 1 октября 2004 года. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Xinhua, Niu Yixin

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, британский "Геркулес" по имени Джон, поднимает 150-килограммовый автомобиль в Шанхае, Восточный Китай, в пятницу, 1 октября 2004 года.

CC BY 2.0 / TOONMAN_blchin / Lucky Diamond Rich face

Лаки Даймонд Рич, "человек с наибольшим количеством татуировок". Рекорд был зафиксирован, когда эксперты определили, что 100% его тела покрыто татуировками.

Лаки Даймонд Рич, &quot;человек с наибольшим количеством татуировок&quot;. Рекорд был зафиксирован, когда эксперты определили, что 100% его тела покрыто татуировками. - Sputnik Грузия
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CC BY 2.0 / TOONMAN_blchin / Lucky Diamond Rich face

Лаки Даймонд Рич, "человек с наибольшим количеством татуировок". Рекорд был зафиксирован, когда эксперты определили, что 100% его тела покрыто татуировками.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

Кацуми Тамакоши пытается установить мировой рекорд Гиннесса, показав самое быстрое время в забеге на 100 метров на руках и ногах на стадионе Komazawa Olympic Park в Токио, Япония, 13 ноября 2014 года.

Кацуми Тамакоши пытается установить мировой рекорд Гиннесса, показав самое быстрое время в забеге на 100 метров на руках и ногах на стадионе Komazawa Olympic Park в Токио, Япония, 13 ноября 2014 года. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

Кацуми Тамакоши пытается установить мировой рекорд Гиннесса, показав самое быстрое время в забеге на 100 метров на руках и ногах на стадионе Komazawa Olympic Park в Токио, Япония, 13 ноября 2014 года.

© AP Photo / Shakh Aivazov

Этибар Элчиев демонстрирует свои магнитные способности, позируя с 50 металлическими ложками, примагниченными к его телу, во время попытки побить мировой рекорд Гиннесса по количеству ложек на теле человека в Тбилиси, Грузия, 14 декабря 2011 года.

Этибар Элчиев демонстрирует свои магнитные способности, позируя с 50 металлическими ложками, примагниченными к его телу, во время попытки побить мировой рекорд Гиннесса по количеству ложек на теле человека в Тбилиси, Грузия, 14 декабря 2011 года. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Shakh Aivazov

Этибар Элчиев демонстрирует свои магнитные способности, позируя с 50 металлическими ложками, примагниченными к его телу, во время попытки побить мировой рекорд Гиннесса по количеству ложек на теле человека в Тбилиси, Грузия, 14 декабря 2011 года.

© AP Photo / Will Kincaid

Тысячи людей синхронно машут руками и ногами во время попытки установить мировой рекорд по количеству "снежных ангелов" в Бисмарке, Северная Дакота, США, 17 февраля 2007 года.

Тысячи людей синхронно машут руками и ногами во время попытки установить мировой рекорд по количеству &quot;снежных ангелов&quot; в Бисмарке, Северная Дакота, США, 17 февраля 2007 года. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Will Kincaid

Тысячи людей синхронно машут руками и ногами во время попытки установить мировой рекорд по количеству "снежных ангелов" в Бисмарке, Северная Дакота, США, 17 февраля 2007 года.

© AP Photo / Hermann J. Knippertz

Йенс Эш и Томас Зайтель тренируются на шоу RTL "Книга рекордов Гиннеса" за мировой рекорд, кто сможет надеть больше всего нижнего белья за пять минут, Германия, 2008 год.

Йенс Эш и Томас Зайтель тренируются на шоу RTL &quot;Книга рекордов Гиннеса&quot; за мировой рекорд, кто сможет надеть больше всего нижнего белья за пять минут, Германия, 2008 год. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Hermann J. Knippertz

Йенс Эш и Томас Зайтель тренируются на шоу RTL "Книга рекордов Гиннеса" за мировой рекорд, кто сможет надеть больше всего нижнего белья за пять минут, Германия, 2008 год.

© AP Photo / Esteban Felix

Тысячи людей собираются вместе, чтобы создать самое большое изображение велосипеда в попытке побить мировой рекорд Гиннесса в Сантьяго, Чили, 2023 год.

Тысячи людей собираются вместе, чтобы создать самое большое изображение велосипеда в попытке побить мировой рекорд Гиннесса в Сантьяго, Чили, 2023 год. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Esteban Felix

Тысячи людей собираются вместе, чтобы создать самое большое изображение велосипеда в попытке побить мировой рекорд Гиннесса в Сантьяго, Чили, 2023 год.

© AP Photo / Markus Schreiber

Немец Рольф Бухгольц, мировой рекордсмен по количеству пирсинга, демонстрирует свое лицо со 168 пирсингами во время посещения 20-й тату-конференции в Берлине, Германия, 2010 год.

Немец Рольф Бухгольц, мировой рекордсмен по количеству пирсинга, демонстрирует свое лицо со 168 пирсингами во время посещения 20-й тату-конференции в Берлине, Германия, 2010 год. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Markus Schreiber

Немец Рольф Бухгольц, мировой рекордсмен по количеству пирсинга, демонстрирует свое лицо со 168 пирсингами во время посещения 20-й тату-конференции в Берлине, Германия, 2010 год.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Модель летит на воздушном шаре, чтобы продемонстрировать самый длинный в мире шлейф свадебного платья во время попытки установить мировой рекорд Гиннесса в Бухаресте, Румыния, 20 марта 2012 года.

Модель летит на воздушном шаре, чтобы продемонстрировать самый длинный в мире шлейф свадебного платья во время попытки установить мировой рекорд Гиннесса в Бухаресте, Румыния, 20 марта 2012 года. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Vadim Ghirda

Модель летит на воздушном шаре, чтобы продемонстрировать самый длинный в мире шлейф свадебного платья во время попытки установить мировой рекорд Гиннесса в Бухаресте, Румыния, 20 марта 2012 года.

© AP Photo / Vincent Yu

Цзинь Линьлинь, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса 2008 года по одновременному вращению 300 хула-хупов, крутит 150 хула-хупов в торговом центре Гонконга, Китай.

Цзинь Линьлинь, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса 2008 года по одновременному вращению 300 хула-хупов, крутит 150 хула-хупов в торговом центре Гонконга, Китай. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Vincent Yu

Цзинь Линьлинь, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса 2008 года по одновременному вращению 300 хула-хупов, крутит 150 хула-хупов в торговом центре Гонконга, Китай.

© AP Photo / M. Lakshman

Манохаран Ману по прозвищу "Змея" в попытке попасть в книгу рекордов Гиннеса протаскивает змею через свой нос и рот в Ченнаи, 2004 год․

Манохаран Ману по прозвищу &quot;Змея&quot; в попытке попасть в книгу рекордов Гиннеса протаскивает змею через свой нос и рот в Ченнаи, 2004 год․ - Sputnik Грузия
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© AP Photo / M. Lakshman

Манохаран Ману по прозвищу "Змея" в попытке попасть в книгу рекордов Гиннеса протаскивает змею через свой нос и рот в Ченнаи, 2004 год․

© AP Photo / Matt Dunham

Участники мирового рекорда по количеству людей, которые могут одновременно влезть в одни трусы (57 человек), в Кэнери Уорф в Лондоне , 2011 год․

Участники мирового рекорда по количеству людей, которые могут одновременно влезть в одни трусы (57 человек), в Кэнери Уорф в Лондоне , 2011 год․ - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Matt Dunham

Участники мирового рекорда по количеству людей, которые могут одновременно влезть в одни трусы (57 человек), в Кэнери Уорф в Лондоне , 2011 год․

© AP Photo / Kin Cheung

Вим Хоф из Нидерландов, известный как "Ледяной человек", рекордсмен Книги рекордов Гиннесса за способность выдерживать экстремальные морозы, погружается в ледяную воду во время выступления в Гонконге, 2010 год.

Вим Хоф из Нидерландов, известный как &quot;Ледяной человек&quot;, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса за способность выдерживать экстремальные морозы, погружается в ледяную воду во время выступления в Гонконге, 2010 год. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Kin Cheung

Вим Хоф из Нидерландов, известный как "Ледяной человек", рекордсмен Книги рекордов Гиннесса за способность выдерживать экстремальные морозы, погружается в ледяную воду во время выступления в Гонконге, 2010 год.

© AP Photo / Aaron Favila

10 800 школьников чистят зубы, пытаясь побить рекорд по самой массовой чистке зубов в парке Ризал в Маниле, 2006 год.

10 800 школьников чистят зубы, пытаясь побить рекорд по самой массовой чистке зубов в парке Ризал в Маниле, 2006 год. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Aaron Favila

10 800 школьников чистят зубы, пытаясь побить рекорд по самой массовой чистке зубов в парке Ризал в Маниле, 2006 год.

© AP Photo / The Deseret News, Tom Smart

Ли Редмонд, рекордсменка Книги рекордов Гиннесса с титулом "Самые длинные ногти", 2006 год.

Ли Редмонд, рекордсменка Книги рекордов Гиннесса с титулом &quot;Самые длинные ногти&quot;, 2006 год. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / The Deseret News, Tom Smart

Ли Редмонд, рекордсменка Книги рекордов Гиннесса с титулом "Самые длинные ногти", 2006 год.

CC BY 2.0 / Bryan Ledgard / The world's most pierced woman

Элайн Дэвидсон была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как "Женщина с самым большим количеством пирсинга".

Элайн Дэвидсон была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как &quot;Женщина с самым большим количеством пирсинга&quot;. - Sputnik Грузия
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CC BY 2.0 / Bryan Ledgard / The world's most pierced woman

Элайн Дэвидсон была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как "Женщина с самым большим количеством пирсинга".

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