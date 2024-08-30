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Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T09:01+0400
2024-08-30T09:07+0400
грузия
туризм
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2024 года выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 367,2 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 699,3 тысячи поездок (на 6,2% больше, чем во втором квартале 2023 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 722,9 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,2% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария. Куда ездили и сколько тратили местные туристы В апреле-июне 2024 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 264,2 миллиона лари, что на 13,2% больше, чем в аналогичный период 2023 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 6,6% и составили 155,5 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 56,3% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные

09:01 30.08.2024 (обновлено: 09:07 30.08.2024)
© photo: Sputnik / StringerПрохожие в столице Грузии
Прохожие в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2024 года выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 367,2 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 699,3 тысячи поездок (на 6,2% больше, чем во втором квартале 2023 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 722,9 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,2% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария.

Куда ездили и сколько тратили местные туристы

В апреле-июне 2024 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели

Цель визита

Число визитов, тысячи

Доля в общем числе визитов, %

Визит к родственникам и друзьям

890,7

52,4

Шопинг

252,7

14,9

Отдых и развлечения

179,5

10,6

Лечение

151,9

8,9

Посещение второго дома

146,1

8,6

Профдеятельность

24,6

1,4

Другое

53,9

3,2

Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 264,2 миллиона лари, что на 13,2% больше, чем в аналогичный период 2023 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 6,6% и составили 155,5 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)

Виды расходов

Расходы, млн лари

Расходы за визит, лари

Шопинг

98,3

57,8

Еда и напитки

60,7

35,7

Транспорт

57,2

33,6

Размещение

5,6

3,3

Развлечения

1,7

1,0

Другое

40,8

24,0

Среди внутренних туристов 56,3% составляют женщины.
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