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Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные

Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T09:01+0400

2024-08-30T09:01+0400

2024-08-30T09:07+0400

грузия

туризм

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2024 года выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 367,2 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 699,3 тысячи поездок (на 6,2% больше, чем во втором квартале 2023 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 722,9 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,2% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария. Куда ездили и сколько тратили местные туристы В апреле-июне 2024 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 264,2 миллиона лари, что на 13,2% больше, чем в аналогичный период 2023 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 6,6% и составили 155,5 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 56,3% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика