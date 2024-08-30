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Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T09:01+0400
2024-08-30T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2024 года выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 367,2 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 699,3 тысячи поездок (на 6,2% больше, чем во втором квартале 2023 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 722,9 тысячи. Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,2% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария. Куда ездили и сколько тратили местные туристы В апреле-июне 2024 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений. Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 264,2 миллиона лари, что на 13,2% больше, чем в аналогичный период 2023 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 6,6% и составили 155,5 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт. Среди внутренних туристов 56,3% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, туризм, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Число внутренних туристов в Грузии продолжает расти – новые данные
09:01 30.08.2024 (обновлено: 09:07 30.08.2024)
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2024 года выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 367,2 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 699,3 тысячи поездок (на 6,2% больше, чем во втором квартале 2023 года) в другие населенные пункты, из которых туристическими были 722,9 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, – это граждане от 31 до 50 лет, они составили 36,2% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
В апреле-июне 2024 года чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки в целях шопинга, а также отдыха и развлечений.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
890,7
52,4
Шопинг
252,7
14,9
Отдых и развлечения
179,5
10,6
Лечение
151,9
8,9
Посещение второго дома
146,1
8,6
Профдеятельность
24,6
1,4
Другое
53,9
3,2
Среднемесячные расходы внутренних туристов составили 264,2 миллиона лари, что на 13,2% больше, чем в аналогичный период 2023 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 6,6% и составили 155,5 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Шопинг
98,3
57,8
Еда и напитки
60,7
35,7
Транспорт
57,2
33,6
Размещение
5,6
3,3
Развлечения
1,7
1,0
Другое
40,8
24,0
Среди внутренних туристов 56,3% составляют женщины.