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Чистый Тбилиси – мэрия продолжает мыть улицы в столице
Чистый Тбилиси – мэрия продолжает мыть улицы в столице
Sputnik Грузия
Работы выполняются с использованием 20 единиц спецтехники муниципальной компании "Тбилсервис групп" 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T21:18+0400
2024-08-30T21:18+0400
2024-08-30T21:18+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Мытье центральных и второстепенных улиц в Тбилиси продолжается, заявил столичный градоначальник Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Очистительные работы ведутся как на проезжей части, так и на тротуарах. Улицы будут мыть ежедневно с полуночи до утра в течение всего летнего сезона. Исключение – дождливые дни. Работы выполняются с использованием 20 единиц спецтехники муниципальной компании "Тбилсервис групп". Ежедневно моют около 100 улиц. Улицы и проспекты в разных районах и кварталах моют каждую ночь, работы продолжатся до конца лета, отметил Каладзе.Мэр вместе со своим заместителем Андрией Басилая и директором "Тбилсервис групп" Давидом Пачулиа следили за процессом работы на улицах царя Парнаваза, Векуа и Хизанишвили и на проспекте Меликишвили. Различные улицы, урны и подземные переходы столицы моются периодически в течение года, однако летом, с повышением температуры, эти работы проводятся интенсивнее. Чтобы движение транспорта в столице осуществлялось беспрепятственно, центральные и второстепенные дороги моют в ночное время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, тбилсервис групп
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, тбилсервис групп
Чистый Тбилиси – мэрия продолжает мыть улицы в столице
Работы выполняются с использованием 20 единиц спецтехники муниципальной компании "Тбилсервис групп"
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Мытье центральных и второстепенных улиц в Тбилиси продолжается, заявил столичный градоначальник Каха Каладзе.
Очистительные работы ведутся как на проезжей части, так и на тротуарах. Улицы будут мыть ежедневно с полуночи до утра в течение всего летнего сезона. Исключение – дождливые дни.
Работы выполняются с использованием 20 единиц спецтехники муниципальной компании "Тбилсервис групп". Ежедневно моют около 100 улиц.
"Тбилсервис групп" осуществляет работы по мойке улиц. Сейчас мы находимся в Диди Дигоми, а также в Глдани, на проспекте Меликишвили моют улицы и чистят урны. Этот процесс происходит на протяжении всего лета, если позволяет погода и нет осадков", – заявил Каладзе.
Улицы и проспекты в разных районах и кварталах моют каждую ночь, работы продолжатся до конца лета, отметил Каладзе.
Мэр вместе со своим заместителем Андрией Басилая и директором "Тбилсервис групп" Давидом Пачулиа следили за процессом работы на улицах царя Парнаваза, Векуа и Хизанишвили и на проспекте Меликишвили.
Различные улицы, урны и подземные переходы столицы моются периодически в течение года, однако летом, с повышением температуры, эти работы проводятся интенсивнее.
Чтобы движение транспорта в столице осуществлялось беспрепятственно, центральные и второстепенные дороги моют в ночное время.