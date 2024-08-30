https://sputnik-georgia.ru/20240830/chistyy-tbilisi--meriya-prodolzhaet-myt-ulitsy-v-stolitse-289664028.html

Чистый Тбилиси – мэрия продолжает мыть улицы в столице

Чистый Тбилиси – мэрия продолжает мыть улицы в столице

Sputnik Грузия

Работы выполняются с использованием 20 единиц спецтехники муниципальной компании "Тбилсервис групп" 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T21:18+0400

2024-08-30T21:18+0400

2024-08-30T21:18+0400

грузия

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каха каладзе

тбилсервис групп

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Мытье центральных и второстепенных улиц в Тбилиси продолжается, заявил столичный градоначальник Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Очистительные работы ведутся как на проезжей части, так и на тротуарах. Улицы будут мыть ежедневно с полуночи до утра в течение всего летнего сезона. Исключение – дождливые дни. Работы выполняются с использованием 20 единиц спецтехники муниципальной компании "Тбилсервис групп". Ежедневно моют около 100 улиц. Улицы и проспекты в разных районах и кварталах моют каждую ночь, работы продолжатся до конца лета, отметил Каладзе.Мэр вместе со своим заместителем Андрией Басилая и директором "Тбилсервис групп" Давидом Пачулиа следили за процессом работы на улицах царя Парнаваза, Векуа и Хизанишвили и на проспекте Меликишвили. Различные улицы, урны и подземные переходы столицы моются периодически в течение года, однако летом, с повышением температуры, эти работы проводятся интенсивнее. Чтобы движение транспорта в столице осуществлялось беспрепятственно, центральные и второстепенные дороги моют в ночное время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, тбилсервис групп