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Граждане каких стран чаще всего приезжали в Грузию отдыхать? - видео
Граждане каких стран чаще всего приезжали в Грузию отдыхать? - видео
Sputnik Грузия
В 2023 году гостиницы и другие учреждения гостиничного типа в Грузии обслужили пять миллионов гостей, что на 1,2% больше по сравнению с предыдущим годом... 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T13:55+0400
2024-08-30T13:55+0400
2024-08-30T13:55+0400
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Из общего числа визитеров 60,2% составили иностранцы. Из них 355 тысяч человек - граждане Российской Федерации.Среди иностранных гостей 7,2% составили туристы из стран ЕС.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, грузия, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, грузия, видео
Граждане каких стран чаще всего приезжали в Грузию отдыхать? - видео
В 2023 году гостиницы и другие учреждения гостиничного типа в Грузии обслужили пять миллионов гостей, что на 1,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Подробности в видео Sputnik Грузия
Из общего числа визитеров 60,2% составили иностранцы. Из них 355 тысяч человек - граждане Российской Федерации.
Среди иностранных гостей 7,2% составили туристы из стран ЕС.