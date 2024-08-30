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Граждане каких стран чаще всего приезжали в Грузию отдыхать? - видео

Граждане каких стран чаще всего приезжали в Грузию отдыхать? - видео

Sputnik Грузия

В 2023 году гостиницы и другие учреждения гостиничного типа в Грузии обслужили пять миллионов гостей, что на 1,2% больше по сравнению с предыдущим годом... 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T13:55+0400

2024-08-30T13:55+0400

2024-08-30T13:55+0400

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Из общего числа визитеров 60,2% составили иностранцы. Из них 355 тысяч человек - граждане Российской Федерации.Среди иностранных гостей 7,2% составили туристы из стран ЕС.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, грузия, видео