https://sputnik-georgia.ru/20240830/grazhdanin-turtsii-obyavlen-v-rozysk-iz-za-obvineniya-v-strelbe-v-batumi-289665924.html

Гражданин Турции объявлен в розыск из-за обвинения в стрельбе в Батуми

Гражданин Турции объявлен в розыск из-за обвинения в стрельбе в Батуми

Sputnik Грузия

Гражданин Турции произвел несколько выстрелов в троих сограждан, одного ранил, кроме того, трое оказавшихся рядом гражданина Грузии получили ранения 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T22:58+0400

2024-08-30T22:58+0400

2024-08-31T00:10+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Батумский городской суд заочно избрал для гражданина Турции, обвиняемого в ряде уголовных преступлений, в том числе в попытке убийства нескольких человек и незаконном пересечении госграницы Грузии, тюремное заключение на время следствия, мужчина объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии. Расследование, проведенное МВД, установило, что 7 августа в Батуми гражданин Турции произвел несколько выстрелов в троих сограждан. В результате стрельбы один из граждан Турции и трое оказавшихся рядом граждан Грузии получили ранения в разные части тела. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие также установило, что обвиняемый незаконно проник на территорию Грузии, нарушив правила пересечения границы. Прокуратура Грузии предъявила гражданину Турции обвинения в "Попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах более двух человек таким способом, который заведомо создает угрозу жизни и здоровью других лиц", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", "Незаконное пересечение государственной границы Грузии". По информации местных СМИ, инцидент произошел вечером 7 августа возле ресторана на улице Качинских в Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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