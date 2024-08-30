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Новостройка с трещинами в Тбилиси – к ответственности привлечен основатель компании

Новостройка с трещинами в Тбилиси – к ответственности привлечен основатель компании

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение учредителю строительной компании "Тори" по факту передачи некачественно построенного жилья... 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T17:48+0400

2024-08-30T17:48+0400

2024-08-30T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение учредителю строительной компании "Тори" по факту передачи некачественно построенного жилья, из-за чего более 50 граждан понесли материальный ущерб в размере более трех миллионов долларов, говорится в сообщении на сайте ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным следствия, учредитель компании "Тори" построил многоквартирный жилой дом в поселке Вашлиджвари в Тбилиси и после подписания договоров купли-продажи с заинтересованными гражданами передал жилые помещения в пользование. С 2022 года на несущей конструкции жилого здания появились трещины разного направления, а позже образовался разрыв бетона. Отмечается, что деформации корпуса относятся к очень серьезной степени повреждения, и здание непригодно для эксплуатации.Обвиняемый причинил материальный ущерб 52 гражданам на сумму около 10 179 224 лари (около 3,7 миллиона долларов), так как не смог обеспечить их подходящей жилплощадью. Обвиняемого задержали 29 августа на основании решения суда. Ему предъявлено обвинение по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана в крупном размере" УК Грузии. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении тюремного заключения в качестве меры пресечения в установленные законом сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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