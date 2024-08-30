Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240830/pobityy-gradom-vinograd-fermery-sdayut-na-gospredpriyatiya-v-kakheti-289660546.html
Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
Sputnik Грузия
Государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T15:10+0400
2024-08-30T15:10+0400
новости
грузия
экономика
кахети
телави
кварели
виноград
град
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/1e/289660007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03cbc1e4ada35a346deb2f6aaddc23ac.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Фермеры в Кахетии полностью сдали виноград, поврежденный в результате града, на госпредприятия, сообщил Минсельхоз Грузии. Сильный град и ветер в Кахети 23-24 августа повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави и Ахмета. По предварительным данным, непогода повредила сельскохозяйственные угодья на площади более 120 гектаров. По состоянию на 30 августа, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды. Госпредприятие принимало побитый градом виноград за 1 лари за килограмм в двух местах в муниципалитетах Телави и Кварели. Ртвели-2024 Сбор урожая винограда (ртвели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2024 году. В текущем году субсидия коснется лишь сорта винограда Ркацители. По распоряжению правительства, государственную субсидию получит та компания, которая примет и обработает не менее 100 тонн Ркацители и закупит виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. Координационный штаб для содействия организованному проведению Ртвели заработал в Телави 20 августа. В нем уже зарегистрировано до 200 винных компаний, которые приобретают виноград у фермеров. Всего в переработке винограда во время сбора урожая будут задействованы более 500 винодельческих предприятий. В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
кахети
телави
кварели
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/1e/289660007_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f8a719a87460369ff32c7ac58f3b387.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, экономика, кахети, телави, кварели, виноград, град
новости, грузия, экономика, кахети, телави, кварели, виноград, град

Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети

15:10 30.08.2024
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2024
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
Подписаться
Государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Фермеры в Кахетии полностью сдали виноград, поврежденный в результате града, на госпредприятия, сообщил Минсельхоз Грузии.
Сильный град и ветер в Кахети 23-24 августа повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави и Ахмета. По предварительным данным, непогода повредила сельскохозяйственные угодья на площади более 120 гектаров.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2024
Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
По состоянию на 30 августа, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды.
Госпредприятие принимало побитый градом виноград за 1 лари за килограмм в двух местах в муниципалитетах Телави и Кварели.

Ртвели-2024

Сбор урожая винограда (ртвели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2024 году.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2024
Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
В текущем году субсидия коснется лишь сорта винограда Ркацители. По распоряжению правительства, государственную субсидию получит та компания, которая примет и обработает не менее 100 тонн Ркацители и закупит виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм.
Координационный штаб для содействия организованному проведению Ртвели заработал в Телави 20 августа. В нем уже зарегистрировано до 200 винных компаний, которые приобретают виноград у фермеров. Всего в переработке винограда во время сбора урожая будут задействованы более 500 винодельческих предприятий.
В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0