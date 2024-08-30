Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
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Государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Фермеры в Кахетии полностью сдали виноград, поврежденный в результате града, на госпредприятия, сообщил Минсельхоз Грузии.
Сильный град и ветер в Кахети 23-24 августа повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави и Ахмета. По предварительным данным, непогода повредила сельскохозяйственные угодья на площади более 120 гектаров.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
По состоянию на 30 августа, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды.
Госпредприятие принимало побитый градом виноград за 1 лари за килограмм в двух местах в муниципалитетах Телави и Кварели.
Ртвели-2024
Сбор урожая винограда (ртвели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2024 году.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
В текущем году субсидия коснется лишь сорта винограда Ркацители. По распоряжению правительства, государственную субсидию получит та компания, которая примет и обработает не менее 100 тонн Ркацители и закупит виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм.
Координационный штаб для содействия организованному проведению Ртвели заработал в Телави 20 августа. В нем уже зарегистрировано до 200 винных компаний, которые приобретают виноград у фермеров. Всего в переработке винограда во время сбора урожая будут задействованы более 500 винодельческих предприятий.
В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда.