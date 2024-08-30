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Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети

Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети

Sputnik Грузия

Государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T15:10+0400

2024-08-30T15:10+0400

2024-08-30T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Фермеры в Кахетии полностью сдали виноград, поврежденный в результате града, на госпредприятия, сообщил Минсельхоз Грузии. Сильный град и ветер в Кахети 23-24 августа повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави и Ахмета. По предварительным данным, непогода повредила сельскохозяйственные угодья на площади более 120 гектаров. По состоянию на 30 августа, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды. Госпредприятие принимало побитый градом виноград за 1 лари за килограмм в двух местах в муниципалитетах Телави и Кварели. Ртвели-2024 Сбор урожая винограда (ртвели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2024 году. В текущем году субсидия коснется лишь сорта винограда Ркацители. По распоряжению правительства, государственную субсидию получит та компания, которая примет и обработает не менее 100 тонн Ркацители и закупит виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. Координационный штаб для содействия организованному проведению Ртвели заработал в Телави 20 августа. В нем уже зарегистрировано до 200 винных компаний, которые приобретают виноград у фермеров. Всего в переработке винограда во время сбора урожая будут задействованы более 500 винодельческих предприятий. В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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