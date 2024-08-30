https://sputnik-georgia.ru/20240830/skolko-kvartir-prodano-v-tbilisi--dannye-za-iyul-289651945.html
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за июль
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за июль
Sputnik Грузия
В новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир выросла на 9% в спальных районах и рядом с центром, а в центре рост составил 7% 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T20:15+0400
2024-08-30T20:15+0400
2024-08-30T19:59+0400
грузия
экономика
новости
тбилиси
недвижимость
недвижимость в тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486531_0:225:2839:1822_1920x0_80_0_0_35a7bb59d2b5568f892e88ee8ff9f306.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в июле 2024 года вырос на 1% по сравнению с июлем 2023 года – продано 3,6 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 10% и составил 242 млн долларов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кроме того, продажи новостроек выросли на 6%, а старых квартир – упали на 12%. В новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир выросла на 9% в спальных районах и рядом с центром, а в центре рост составил 7%. В случае со старыми квартирами – их стоимость выросла на 10% в спальных районах и в центре, а рядом с центром – на 14%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486531_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_a6d1811cbc0eba059ebb83c2f760ee2a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси
грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за июль
В новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир выросла на 9% в спальных районах и рядом с центром, а в центре рост составил 7%
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в июле 2024 года вырос на 1% по сравнению с июлем 2023 года – продано 3,6 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 10% и составил 242 млн долларов.
Кроме того, продажи новостроек выросли на 6%, а старых квартир – упали на 12%.
В новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир выросла на 9% в спальных районах и рядом с центром, а в центре рост составил 7%.
В случае со старыми квартирами – их стоимость выросла на 10% в спальных районах и в центре, а рядом с центром – на 14%.