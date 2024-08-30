https://sputnik-georgia.ru/20240830/skolko-kvartir-prodano-v-tbilisi--dannye-za-iyul-289651945.html

Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за июль

Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за июль

Sputnik Грузия

В новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир выросла на 9% в спальных районах и рядом с центром, а в центре рост составил 7% 30.08.2024, Sputnik Грузия

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недвижимость в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в июле 2024 года вырос на 1% по сравнению с июлем 2023 года – продано 3,6 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 10% и составил 242 млн долларов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кроме того, продажи новостроек выросли на 6%, а старых квартир – упали на 12%. В новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир выросла на 9% в спальных районах и рядом с центром, а в центре рост составил 7%. В случае со старыми квартирами – их стоимость выросла на 10% в спальных районах и в центре, а рядом с центром – на 14%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси