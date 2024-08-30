https://sputnik-georgia.ru/20240830/smertelnoe-dtp-v-adzharii-avtomobil-sbil-turistov-pryamo-na-zebre-289662501.html

Смертельное ДТП в Аджарии: автомобиль сбил туристов прямо на зебре

Смертельное ДТП в Аджарии: автомобиль сбил туристов прямо на зебре

Sputnik Грузия

О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T16:33+0400

2024-08-30T16:33+0400

2024-08-30T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Женщина с ребенком стали жертвами ДТП в курортном городе Кобулети (АР Аджария) на черноморском побережье Грузии – легковой автомобиль сбил их на пешеходном переходе, сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Пострадавшие были доставлены в клинику. Женщина скончалась вскоре после госпитализации, состояние подростка – средней степени тяжести. По имеющейся информации, женщина и ребенок – граждане иностранного государства.МВД Грузии расследует случившееся. О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, аджария, кобулети