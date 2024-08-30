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Смертельное ДТП в Аджарии: автомобиль сбил туристов прямо на зебре
Смертельное ДТП в Аджарии: автомобиль сбил туристов прямо на зебре
Sputnik Грузия
О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T16:33+0400
2024-08-30T16:33+0400
2024-08-30T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Женщина с ребенком стали жертвами ДТП в курортном городе Кобулети (АР Аджария) на черноморском побережье Грузии – легковой автомобиль сбил их на пешеходном переходе, сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Пострадавшие были доставлены в клинику. Женщина скончалась вскоре после госпитализации, состояние подростка – средней степени тяжести. По имеющейся информации, женщина и ребенок – граждане иностранного государства.МВД Грузии расследует случившееся. О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, аджария, кобулети
грузия, происшествия, новости, аджария, кобулети
Смертельное ДТП в Аджарии: автомобиль сбил туристов прямо на зебре
О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Женщина с ребенком стали жертвами ДТП в курортном городе Кобулети (АР Аджария) на черноморском побережье Грузии – легковой автомобиль сбил их на пешеходном переходе, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Пострадавшие были доставлены в клинику. Женщина скончалась вскоре после госпитализации, состояние подростка – средней степени тяжести.
По имеющейся информации, женщина и ребенок – граждане иностранного государства.
МВД Грузии расследует случившееся. О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается.