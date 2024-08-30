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Специалисты предупреждают: воздух в Грузии снова загрязнен

Специалисты предупреждают: воздух в Грузии снова загрязнен

Sputnik Грузия

В Грузии ведется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T12:34+0400

2024-08-30T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Увеличение твердых частиц зафиксировано в воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии с 30 августа, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным агентства, увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2.5) в атмосферном воздухе в основном вызвано трансграничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга, юго-востока и юго-запада. Трансграничное загрязнение фиксируется в определенные дни года во время аналогичной синоптической ситуации, отмечают специалисты.Национальное агентство окружающей среды ведет постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью автоматических станций. В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет трансграничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая атакует Грузию иногда несколько раз в месяц. Порой пыль добирается из Сахары, иногда из Центральной Азии, а иногда – с Аравийского полуострова. Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться. PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере. PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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