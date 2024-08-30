https://sputnik-georgia.ru/20240830/yunyy-dzyudoist-iz-gruzii-vyigral-zoloto-na-chempionate-mira-v-lime-289655239.html

Юный дзюдоист из Грузии выиграл золото на чемпионате мира в Лиме

Юный дзюдоист из Грузии выиграл золото на чемпионате мира в Лиме

Sputnik Грузия

Юные спортсмены из Грузии уже завоевали на первенстве в Лиме пять медалей 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T13:25+0400

2024-08-30T13:25+0400

2024-08-30T13:25+0400

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грузинские спортсмены на международной арене

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Гивишвили, выступающий в весовой категории до 66 кг, выиграл золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Перу. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Чемпионат мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет стартовал в столице Перу, городе Лима, 28 августа и продлится в течение трех дней. В финале Гивишвили одолел соперника Абдуллаха Парчиева, выступающего под нейтральным флагом. Кроме Гивишвили, шансы завоевать медали имели еще два грузинских дзюдоиста, но оба проиграли свои поединки в борьбе за бронзу: Васил Гамезардашвили (66 кг) уступил Борису Янковичу из Сербии, а Мераб Самадашвили (60 кг) потерпел поражение в поединке с поляком Якубом Куровски.30 августа на чемпионате мира за медали поборются трое грузин – Цотне Бахтадзе, Георгий Мумладзе (оба 73 кг) и Саба Джахвеладзе (81 кг).Чемпионат мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проводится с 2009 года. К этому моменту сборная Грузии завоевала уже 8 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, перу, грузинские спортсмены на международной арене