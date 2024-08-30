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Житель Кахети на суде сознался в убийстве жены и двух друзей
Житель Кахети на суде сознался в убийстве жены и двух друзей
Sputnik Грузия
Следствие установило, что обвиняемый выстрелами из огнестрельного оружия убил двух односельчан 39 и 44 лет, а также 38-летнюю жену, после чего скрылся с места... 30.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-30T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Телавский районный суд избрал для обвиняемого в умышленном убийстве жены и двух друзей тюремное заключение на время следствия – подсудимый признался в совершении тяжкого преступления. Судья Тамар Капанадзе удовлетворила ходатайство стороны обвинения. Прокурор Давид Гвелесиани на заседании пояснил, что существует опасность того, что задержанный совершит новое преступление, скроется от правосудия, окажет давление на свидетелей и уничтожит доказательства, с чем не согласился адвокат обвиняемого. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Что касается стороны защиты, то она не подала альтернативного ходатайства. Как стало ясно со слов подсудимого, мотивом преступления послужила ревность. Он так и не раскаялся в содеянном. Досудебное заседание 22 октября в 13:00. Следствие установило, что обвиняемый выстрелами из огнестрельного оружия убил двух односельчан 39 и 44 лет, а также 38-летнюю жену, после чего скрылся с места преступления. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство двух или более лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах", которая предусматривает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кахети, телавский районный суд
Житель Кахети на суде сознался в убийстве жены и двух друзей
23:41 30.08.2024 (обновлено: 00:12 31.08.2024)
Следствие установило, что обвиняемый выстрелами из огнестрельного оружия убил двух односельчан 39 и 44 лет, а также 38-летнюю жену, после чего скрылся с места преступления
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Телавский районный суд избрал для обвиняемого в умышленном убийстве жены и двух друзей тюремное заключение на время следствия – подсудимый признался в совершении тяжкого преступления.
Судья Тамар Капанадзе удовлетворила ходатайство стороны обвинения. Прокурор Давид Гвелесиани на заседании пояснил, что существует опасность того, что задержанный совершит новое преступление, скроется от правосудия, окажет давление на свидетелей и уничтожит доказательства, с чем не согласился адвокат обвиняемого.
Что касается стороны защиты, то она не подала альтернативного ходатайства. Как стало ясно со слов подсудимого, мотивом преступления послужила ревность. Он так и не раскаялся в содеянном.
Досудебное заседание 22 октября в 13:00.
Следствие установило, что обвиняемый выстрелами из огнестрельного оружия убил двух односельчан 39 и 44 лет, а также 38-летнюю жену, после чего скрылся с места преступления.
Следствие ведется по статье "Умышленное убийство двух или более лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах", которая предусматривает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.