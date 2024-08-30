https://sputnik-georgia.ru/20240830/zhitel-kakheti-na-sude-soznalsya-v-ubiystve-zheny-i-dvukh-druzey-289666075.html

Житель Кахети на суде сознался в убийстве жены и двух друзей

Житель Кахети на суде сознался в убийстве жены и двух друзей

Sputnik Грузия

Следствие установило, что обвиняемый выстрелами из огнестрельного оружия убил двух односельчан 39 и 44 лет, а также 38-летнюю жену, после чего скрылся с места... 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T23:41+0400

2024-08-30T23:41+0400

2024-08-31T00:12+0400

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телавский районный суд

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Телавский районный суд избрал для обвиняемого в умышленном убийстве жены и двух друзей тюремное заключение на время следствия – подсудимый признался в совершении тяжкого преступления. Судья Тамар Капанадзе удовлетворила ходатайство стороны обвинения. Прокурор Давид Гвелесиани на заседании пояснил, что существует опасность того, что задержанный совершит новое преступление, скроется от правосудия, окажет давление на свидетелей и уничтожит доказательства, с чем не согласился адвокат обвиняемого. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Что касается стороны защиты, то она не подала альтернативного ходатайства. Как стало ясно со слов подсудимого, мотивом преступления послужила ревность. Он так и не раскаялся в содеянном. Досудебное заседание 22 октября в 13:00. Следствие установило, что обвиняемый выстрелами из огнестрельного оружия убил двух односельчан 39 и 44 лет, а также 38-летнюю жену, после чего скрылся с места преступления. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство двух или более лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах", которая предусматривает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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