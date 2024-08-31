https://sputnik-georgia.ru/20240831/dtp-na-vostoke-gruzii--pogib-voditel-taksi-289671569.html

ДТП на востоке Грузии – погиб водитель такси

ДТП на востоке Грузии – погиб водитель такси

Sputnik Грузия

Точную причину аварии установят после экспертизы 31.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-31T13:08+0400

2024-08-31T13:08+0400

2024-08-31T13:08+0400

происшествия

грузия

гурджаанский район

кахети

новости

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Водитель такси погиб в селе Чалаубани Гурджаанского района в регионе Кахети, его пассажиры оказались в больнице, сообщает телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>СМИ не распространяет подробности аварии, однако известно, что на ее момент в салоне находились два человека. По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение безопасности движения транспорта или правил его эксплуатации". Точную причину ДТП установят после экспертизы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурджаанский район

кахети

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происшествия, грузия, гурджаанский район, кахети, новости