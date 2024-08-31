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ДТП на востоке Грузии – погиб водитель такси
ДТП на востоке Грузии – погиб водитель такси
Sputnik Грузия
Точную причину аварии установят после экспертизы 31.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-31T13:08+0400
2024-08-31T13:08+0400
2024-08-31T13:08+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Водитель такси погиб в селе Чалаубани Гурджаанского района в регионе Кахети, его пассажиры оказались в больнице, сообщает телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>СМИ не распространяет подробности аварии, однако известно, что на ее момент в салоне находились два человека. По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение безопасности движения транспорта или правил его эксплуатации". Точную причину ДТП установят после экспертизы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, гурджаанский район, кахети, новости
происшествия, грузия, гурджаанский район, кахети, новости
ДТП на востоке Грузии – погиб водитель такси
Точную причину аварии установят после экспертизы
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Водитель такси погиб в селе Чалаубани Гурджаанского района в регионе Кахети, его пассажиры оказались в больнице, сообщает телеканал "Рустави 2".
СМИ не распространяет подробности аварии, однако известно, что на ее момент в салоне находились два человека.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение безопасности движения транспорта или правил его эксплуатации". Точную причину ДТП установят после экспертизы.