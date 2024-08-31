https://sputnik-georgia.ru/20240831/dvizhenie-na-perevale-rikoti-ostanovleno-iz-za-krupnogo-dtp--289673769.html

Движение на перевале Рикоти остановлено из-за крупного ДТП

Движение на перевале Рикоти остановлено из-за крупного ДТП

Sputnik Грузия

Подробности аварии, как и информация о пострадавших, не распространяются 31.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-31T17:33+0400

2024-08-31T17:33+0400

2024-08-31T18:57+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Столкновение нескольких автомобилей привело к остановке движения в тоннеле на перевале Рикоти, соединяющем запад и восток Грузии в направлении Тбилиси, передает телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным телеканала, в результате столкновения пострадали около пяти автомобилей. Из-за узости тоннеля остальные автомобилисты не могут проехать. Другие подробности ДТП, как и информация о пострадавших, не распространяются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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