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Движение на перевале Рикоти остановлено из-за крупного ДТП
Движение на перевале Рикоти остановлено из-за крупного ДТП
Sputnik Грузия
Подробности аварии, как и информация о пострадавших, не распространяются 31.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-31T17:33+0400
2024-08-31T17:33+0400
2024-08-31T18:57+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Столкновение нескольких автомобилей привело к остановке движения в тоннеле на перевале Рикоти, соединяющем запад и восток Грузии в направлении Тбилиси, передает телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным телеканала, в результате столкновения пострадали около пяти автомобилей. Из-за узости тоннеля остальные автомобилисты не могут проехать. Другие подробности ДТП, как и информация о пострадавших, не распространяются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия
новости, происшествия, грузия
Движение на перевале Рикоти остановлено из-за крупного ДТП
17:33 31.08.2024 (обновлено: 18:57 31.08.2024)
Подробности аварии, как и информация о пострадавших, не распространяются
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Столкновение нескольких автомобилей привело к остановке движения в тоннеле на перевале Рикоти, соединяющем запад и восток Грузии в направлении Тбилиси, передает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, в результате столкновения пострадали около пяти автомобилей. Из-за узости тоннеля остальные автомобилисты не могут проехать.
Другие подробности ДТП, как и информация о пострадавших, не распространяются.