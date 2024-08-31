https://sputnik-georgia.ru/20240831/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-iyul-289668636.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за июль

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за июль

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в июле 2024 года внесли сферы строительства, обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, а также... 31.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-31T09:01+0400

2024-08-31T09:01+0400

2024-08-31T09:01+0400

экономика

грузия

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/99/247769978_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_95bc62e28d876edb808403aa3cd9ad9e.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2024 года внесли сферы строительства, обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, профессиональной и научно-технической деятельности и торговли. Тенденция к снижению наблюдалась в сфере энергетики. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Что выросло и на сколько По данным за январь-июль 2024 года, экспорт сократился на 1,3%, а импорт вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 6,3 тысячи новых предприятий, на 10,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, в сфере строительства рост связан с объемом строительства жилых и нежилых зданий-сооружений, а также ростом показателя гражданского строительства, в том числе дорог, мостов и тоннелей. Также Тодрадзе отметил, что импорт цемента и клинкера в июле вырос на 31%. Также в прошлом месяце на 37% выросли показатели экспорта минеральных вод. Рост в секторе информации и коммуникации обусловлен разработкой компьютерных программ и расширением объемов компаний, занятых в этой сфере. Кроме того, рост в сфере торговли был связан в основном с расширением объемов торговли цветными металлами, а также расширением объемов торговли напитками, пищевой продукцией и табаком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика