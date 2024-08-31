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Экономика Грузии продолжает расти – статистика за июль
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за июль
Sputnik Грузия
Значительный вклад в рост экономики страны в июле 2024 года внесли сферы строительства, обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, а также... 31.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-31T09:01+0400
2024-08-31T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2024 года внесли сферы строительства, обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, профессиональной и научно-технической деятельности и торговли. Тенденция к снижению наблюдалась в сфере энергетики. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Что выросло и на сколько По данным за январь-июль 2024 года, экспорт сократился на 1,3%, а импорт вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 6,3 тысячи новых предприятий, на 10,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, в сфере строительства рост связан с объемом строительства жилых и нежилых зданий-сооружений, а также ростом показателя гражданского строительства, в том числе дорог, мостов и тоннелей. Также Тодрадзе отметил, что импорт цемента и клинкера в июле вырос на 31%. Также в прошлом месяце на 37% выросли показатели экспорта минеральных вод. Рост в секторе информации и коммуникации обусловлен разработкой компьютерных программ и расширением объемов компаний, занятых в этой сфере. Кроме того, рост в сфере торговли был связан в основном с расширением объемов торговли цветными металлами, а также расширением объемов торговли напитками, пищевой продукцией и табаком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за июль
Значительный вклад в рост экономики страны в июле 2024 года внесли сферы строительства, обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, а также торговли
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2024 года внесли сферы строительства, обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, профессиональной и научно-технической деятельности и торговли.
Тенденция к снижению наблюдалась в сфере энергетики.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.
По данным за январь-июль 2024 года, экспорт сократился на 1,3%, а импорт вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 6,3 тысячи новых предприятий, на 10,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 19,8% и составил 14,8 миллиарда лари", – заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе на брифинге.
По словам Тодрадзе, в сфере строительства рост связан с объемом строительства жилых и нежилых зданий-сооружений, а также ростом показателя гражданского строительства, в том числе дорог, мостов и тоннелей.
Также Тодрадзе отметил, что импорт цемента и клинкера в июле вырос на 31%.
Что касается сектора обрабатывающей промышленности, рост был связан в основном с металлургической промышленностью, а также с ростом показателя производства напитков. Примерно в 33 раза вырос экспорт ферросиликомарганца, в основном в США, Турцию и Францию.
Также в прошлом месяце на 37% выросли показатели экспорта минеральных вод.
Рост в секторе информации и коммуникации обусловлен разработкой компьютерных программ и расширением объемов компаний, занятых в этой сфере.
Кроме того, рост в сфере торговли был связан в основном с расширением объемов торговли цветными металлами, а также расширением объемов торговли напитками, пищевой продукцией и табаком.