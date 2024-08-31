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Это мимикрия: политолог о популистских заявлениях оппозиции в отношении России
Это мимикрия: политолог о популистских заявлениях оппозиции в отношении России
Sputnik Грузия
Популистские заявления некоторых представителей грузинской оппозиции о лояльности в отношении торговли с Россией являются "мимикрией", считает политолог и... 31.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-31T12:37+0400
2024-08-31T12:37+0400
2024-09-02T03:50+0400
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам Сафарова, грузинские оппозиционеры обратились к такому инструменту, как популизм, поскольку понимают, что в интересы большинства граждан Грузии входит экономическое сотрудничество с Россией."Если значительная часть избирателей связана с туристическим бизнесом, с инфраструктурой гостеприимства и экспортным потенциалом, вряд ли они (оппозиционные политики – ред.) будут продолжать говорить об отмене авиасообщения и запрете торговли с Россией. Та мимикрия, которая происходит с грузинской оппозицией, вполне объяснима", – заявил Сафаров.Риторику в преддверии выборов изменили самые ярые противники каких-либо контактов с Россией. К примеру, один из основателей партии "Ахали" Ника Гварамия заявил о неоправданности истерического отношения к вопросам торговли с Россией, а также въезда российских туристов, если все это является "заказом от народа". Приемлемым является и прямое авиасообщение с Россией, если это не препятствует интеграции в ЕС.
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мультимедиа, видео, грузия, ника гварамия, россия, грузино-российские отношения, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, грузия, ника гварамия, россия, грузино-российские отношения, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
Это мимикрия: политолог о популистских заявлениях оппозиции в отношении России
12:37 31.08.2024 (обновлено: 03:50 02.09.2024)
Популистские заявления некоторых представителей грузинской оппозиции о лояльности в отношении торговли с Россией являются "мимикрией", считает политолог и эксперт Финансового Университета при правительстве РФ Руслан Сафаров
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
По словам Сафарова, грузинские оппозиционеры обратились к такому инструменту, как популизм, поскольку понимают, что в интересы большинства граждан Грузии входит экономическое сотрудничество с Россией.
"Если значительная часть избирателей связана с туристическим бизнесом, с инфраструктурой гостеприимства и экспортным потенциалом, вряд ли они (оппозиционные политики – ред.) будут продолжать говорить об отмене авиасообщения и запрете торговли с Россией. Та мимикрия, которая происходит с грузинской оппозицией, вполне объяснима", – заявил Сафаров.
Риторику в преддверии выборов изменили самые ярые противники каких-либо контактов с Россией. К примеру, один из основателей партии "Ахали" Ника Гварамия заявил о неоправданности истерического отношения к вопросам торговли с Россией, а также въезда российских туристов, если все это является "заказом от народа". Приемлемым является и прямое авиасообщение с Россией, если это не препятствует интеграции в ЕС.