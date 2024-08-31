https://sputnik-georgia.ru/20240831/maksimalnyy-limit-mikrozayma-v-gruzii-mogut-uvelichit-vdvoe--novaya-initsiativa-289674177.html

Максимальный лимит микрозайма в Грузии могут увеличить вдвое – новая инициатива

Максимальный лимит микрозайма в Грузии могут увеличить вдвое – новая инициатива

Sputnik Грузия

Согласно проекту, максимальный лимит микрокредита будет увеличен со 100 тысяч лари до 200 тысяч 31.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-31T19:40+0400

2024-08-31T19:40+0400

2024-08-31T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время рассмотрит новую инициативу об увеличении в два раза максимального лимита микрокредита, сообщает Первый канал. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным СМИ, поправки в закон "О микрофинансовых организациях" будут зарегистрированы на заседании бюро 2 сентября. Согласно проекту, максимальный лимит микрокредита будет увеличен со 100 тысяч лари до 200 тысяч. При этом Национальный банк Грузии будет полномочен определить дополнительные условия выдачи микрокредита. Максимальный лимит в размере 100 тысяч лари был установлен в 2017 году, и его увеличение, по мнению инициаторов, будет способствовать развитию сектора микрофинансовых организаций и сохранению клиентов. На сегодняшний день в Грузии функционирует 34 микрокредитные организации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости