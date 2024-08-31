https://sputnik-georgia.ru/20240831/v-gruzii-budut-vyraschivat-bolshe-ovoschey-v-teplitsakh--startovala-novaya-gosprogramma-289668845.html

В Грузии будут выращивать больше овощей в теплицах – стартовала новая госпрограмма

В Грузии будут выращивать больше овощей в теплицах – стартовала новая госпрограмма

Sputnik Грузия

Цель программы – стимулирование производства овощей на всей территории страны за счет внедрения современных, экологически чистых технологий 31.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-31T12:12+0400

2024-08-31T12:12+0400

2024-08-31T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Государство профинансирует создание тепличных хозяйств в Грузии для выращивания овощей, в том числе в межсезонье, сообщило Агентство развития села. Бюджет новой госпрограммы "Грузинские овощи из теплиц" составляет 25 миллионов лари. Агентство развития село запустило новую программу для тех, кто заинтересован в создании теплиц, по инициативе Минсельхоза. Цель программы – стимулирование производства овощей на всей территории страны за счет внедрения современных, экологически чистых технологий. Задача программы – увеличить объемы продукции, производимой в тепличном хозяйстве, в том числе в межсезонный период, за счет обеспечения доступа к необходимым финансам для создания новых тепличных хозяйств. По информации ведомства, сумма кредита должна составлять не менее 50 тысяч лари и не более 1 миллиона лари, а финансирование гранта определяется не более чем 30% от суммы кредита и выдается после полного выполнения бенефициаром своих обязательств. При этом общий объем финансирования определяется не более чем в 50% от суммы кредита. В ведомстве отметили, что программа будет способствовать созданию новых рабочих мест и стимулированию расширения тепличных хозяйств. В случае использования механизмов поддержки, определенных в рамках программы, местные бенефициары смогут создавать теплицы. В результате, это будет способствовать импортозамещению бахчевых и овощных культур и увеличению экспортного потенциала, в том числе в межсезонье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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