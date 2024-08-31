https://sputnik-georgia.ru/20240831/v-protivoves-neoliberalizmu-pochemu-vlasti-gruzii-khotyat-ukrepit-pozitsii-tserkvi-289669686.html

В противовес неолиберализму: почему власти Грузии хотят укрепить позиции церкви?

В противовес неолиберализму: почему власти Грузии хотят укрепить позиции церкви?

Sputnik Грузия

В Грузии, как в стране, где традиции и семейные ценности являются законом, желание властей усилить позиции православной церкви не вызывает удивления, считает... 31.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-31T09:54+0400

2024-08-31T09:54+0400

2024-08-31T09:54+0400

пресс-центр sputnik грузия

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андрия джагмаидзе

патриархия грузии

пресс-центр

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Это решение может стать выбором базовой идеологии для Грузии на весь ближайший век, потому что сейчас идет очень серьезное противостояние традиционализма и неолиберализма. Возможно, именно поэтому Грузия собирается сделать такой выбор. Это будет сигналом для неолиберального клуба, который базируется в странах Запада. Так что ждите ответа с той стороны", - заявил Сафаров.Ранее глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе подтвердил, что Патриархия рассматривает предложение, поступившее от правящей партии, о возможном провозглашении православия государственной религией.Он "перевел" эту инициативу как желание "Грузинской мечты" укрепить статус и роль церкви в общественной жизни.

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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