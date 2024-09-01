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Грузинский параатлет установил рекорд на Играх в Париже и выиграл золотую медаль
Грузинский параатлет установил рекорд на Играх в Париже и выиграл золотую медаль
Sputnik Грузия
Гига Очхикидзе стал вторым в истории грузинского параспорта спортсменом, завоевавшим золотую медаль на летних Паралимпийских играх 01.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Грузинский параспортсмен Гига Очхикидзе установил мировой рекорд в толкании ядра и стал обладателем золотой медали на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Грузинский параатлет толкнул ядро на 9,66 метра и принес паралимпийской сборной Грузии первую медаль высшей пробы на турнире. До сегодняшнего дня у сборной Грузии была одна медаль – Анна Джапаридзе завоевала бронзу в паратхэквондо. Гига Очхикидзе – второй в истории грузинского параспорта спортсмен, завоевавший золотую медаль на летних Паралимпийских играх. Первым паралимпийским чемпионом стал парадзюдоист Звиад Гогочури на Играх в Рио в 2016 году. Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта. От Грузии в Играх участвуют 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, паралимпийские игры, париж
Грузинский параатлет установил рекорд на Играх в Париже и выиграл золотую медаль
17:41 01.09.2024 (обновлено: 19:14 01.09.2024)
Гига Очхикидзе стал вторым в истории грузинского параспорта спортсменом, завоевавшим золотую медаль на летних Паралимпийских играх
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Грузинский параспортсмен Гига Очхикидзе установил мировой рекорд в толкании ядра и стал обладателем золотой медали на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
Грузинский параатлет толкнул ядро на 9,66 метра и принес паралимпийской сборной Грузии первую медаль высшей пробы на турнире.
До сегодняшнего дня у сборной Грузии была одна медаль – Анна Джапаридзе завоевала бронзу в паратхэквондо.
Гига Очхикидзе – второй в истории грузинского параспорта спортсмен, завоевавший золотую медаль на летних Паралимпийских играх. Первым паралимпийским чемпионом стал парадзюдоист Звиад Гогочури на Играх в Рио в 2016 году.
Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
От Грузии в Играх участвуют 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.