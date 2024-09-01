Грузия на Паралимпиаде-2024 в Париже – расписание выступлений грузин 1 сентября
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of GeorgiaГрузинская паратхэквондистка Анна Джапаридзе
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of Georgia
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В Паралимпийских играх участвуют 14 параатлетов в шести видах спорта
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. На Паралимпийских играх в Париже в воскресенье, 1 сентября, выступят два грузинских параспортсмена — Гига Очхикидзе и Владимир Чинчараули.
Паралимпийская стрельба: Владимир Чинчараули – стрельба из пневматической винтовки с 10 метров (R5). Начало – в 11:30.
Паралегкая атлетика: Гига Очхикидзе – толкание ядра, F53. Начало – в 12:00.
В первый день Паралимпийских игр в Париже член сборной Грузии Анна Джапаридзе (52 кг) завоевала бронзовую медаль по паратхэквондо.
Паралимпийские игры 2024 года в Париже открылись 28 августа, турнир завершится 8 сентября. За 11 соревновательных дней разыгрываются 549 комплектов наград в 22 видах спорта.
От Грузии в Играх участвуют 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of GeorgiaПараспортсмен Владимир Чинчараули
Параспортсмен Владимир Чинчараули
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of Georgia
Состав сборной Грузии:
Фехтование на колясках: Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили
Паралегкая атлетика: Георгий Очхикидзе (метание ядра), Давид Кавтарадзе (прыжки в длину)
Паратхэквондо: Анна Джапаридзе (-54 кг), Лия Чачибая (-47 кг), Георгий Николадзе (-70 кг)
Паралимпийская стрельба: Владимир Чинчараули (стрельба из винтовки в категориях R4 и R5 на 10 м и в категории R9 на 50 м)
Парадзюдо: Зураб Зурабиани (-60 кг), Георгий Калдани (-73 кг), Инна Калдани (+70 кг), Лаша Кизилашвили (-90 кг), Реваз Чикоидзе (+90 кг)
Парапауэрлифтинг (жим лежа): Акакий Джинчарадзе (+107 кг).