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Грузия на Паралимпиаде-2024 в Париже – расписание выступлений грузин 1 сентября

Грузия на Паралимпиаде-2024 в Париже – расписание выступлений грузин 1 сентября

Sputnik Грузия

В Паралимпийских играх участвуют 14 параатлетов в шести видах спорта 01.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. На Паралимпийских играх в Париже в воскресенье, 1 сентября, выступят два грузинских параспортсмена — Гига Очхикидзе и Владимир Чинчараули.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Паралимпийская стрельба: Владимир Чинчараули – стрельба из пневматической винтовки с 10 метров (R5). Начало – в 11:30. Паралегкая атлетика: Гига Очхикидзе – толкание ядра, F53. Начало – в 12:00. В первый день Паралимпийских игр в Париже член сборной Грузии Анна Джапаридзе (52 кг) завоевала бронзовую медаль по паратхэквондо.От Грузии в Играх участвуют 14 параатлетов в шести видах спорта: парафехтование, паралегкая атлетика, паратхэквондо, парадзюдо, паралимпийская стрельба, парапауэрлифтинг.Состав сборной Грузии: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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паралимпийские игры, спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, ирма хецуриани