https://sputnik-georgia.ru/20240901/ministr-oborony-armenii-pribyl-s-vizitom-v-gruziyu-289683482.html

Министр обороны Армении прибыл с визитом в Грузию

Министр обороны Армении прибыл с визитом в Грузию

Sputnik Грузия

Министры обороны Грузии и Армении подписали в июле план сотрудничества на 2024 год 01.09.2024, Sputnik Грузия

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грузия

новости

армения

политика

ираклий чиковани

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, 1 сентября с официальным визитом отбыла в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.Визит состоялся по приглашению грузинской стороны.Напомним, 12 июля министр обороны Грузии Ираклий Чиковани побывал в Армении с официальным визитом. Тогда министры обороны Армении и Грузии подписали план сотрудничества на 2024 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, армения, политика, ираклий чиковани, министерство обороны грузии