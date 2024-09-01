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Министр обороны Армении прибыл с визитом в Грузию
Министр обороны Армении прибыл с визитом в Грузию
Sputnik Грузия
Министры обороны Грузии и Армении подписали в июле план сотрудничества на 2024 год 01.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-01T20:19+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, 1 сентября с официальным визитом отбыла в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.Визит состоялся по приглашению грузинской стороны.Напомним, 12 июля министр обороны Грузии Ираклий Чиковани побывал в Армении с официальным визитом. Тогда министры обороны Армении и Грузии подписали план сотрудничества на 2024 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, армения, политика, ираклий чиковани, министерство обороны грузии
грузия, новости, армения, политика, ираклий чиковани, министерство обороны грузии
Министр обороны Армении прибыл с визитом в Грузию
20:19 01.09.2024 (обновлено: 20:28 01.09.2024)
Министры обороны Грузии и Армении подписали в июле план сотрудничества на 2024 год
ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, 1 сентября с официальным визитом отбыла в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.
Визит состоялся по приглашению грузинской стороны.
Напомним, 12 июля министр обороны Грузии Ираклий Чиковани побывал в Армении с официальным визитом. Тогда министры обороны Армении и Грузии подписали план сотрудничества на 2024 год.