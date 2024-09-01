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Первый день осени в Грузии: новшества, которые вступили в силу с 1 сентября

Первый день осени в Грузии: новшества, которые вступили в силу с 1 сентября

Sputnik Грузия

Самое интересное из того, что вступило в силу с 1 сентября 01.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-01T11:08+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. С 1 сентября 2024 года в Грузии вступил в силу ряд новшеств в различных сферах, которые направлены как на усиление мер безопасности, так и на облегчение жизни рядовым гражданам.Sputnik Грузия собрал самое интересное из того, что вступило в силу с 1 сентября. Безопасность детей С 1 сентября в Грузии окончательно запретят продавать детские соски и пустышки из материалов, выделяющих нитрозамины и их составляющие. Опасные соски и пустышки, уже размещенные на рынке, предполагается изъять из оборота в течение 6 месяцев. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Речь идет о сосках и пустышках из резины, которые выделяют 0,01 милиграмма нитрозамина или его составляющих. Здоровье человекаВ Грузии с 1 сентября вводится специальное этикетирование для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. К таким материалам и изделиям относятся упаковка и контейнеры для пищевых продуктов, оборудование для переработки пищевых продуктов, а также кухонная и столовая посуда. Все материалы, продаваемые в Грузии, должны помечаться специальным указанием "Для пищевых продуктов" и изготавливаться так, чтобы компоненты, попадающие в продукты при длительном использовании, не вредили здоровью человека, не вызывали ухудшения качества продукта или нежелательные его изменения. Курьер приедет быстрее В Тбилиси с 1 сентября передвижение на мопедах или мотоциклах будет допустимо по выделенным для общественного транспорта полосам. В частности, мопеды и мотоциклы могут двигаться по направлению всего движения транспорта, при условии, что они не будут создавать угрозы движения остальному транспорту. В Тбилиси водители мотоциклов и мопедов, в основном, – курьеры компаний по доставке малогабаритных заказов. Амнистия для живущих со старым паспортом Срок действия удостоверений личности старого образца, который должен был истечь 1 сентября, продлили еще на месяц – до 1 октября 2024 года.Минздрав указывает, что решение – временное и не означает продления срока действия документов. Эти лица смогут получать социальную помощь, пенсии и другие льготы, только посетив соответствующие отделения банка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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