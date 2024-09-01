https://sputnik-georgia.ru/20240901/reys-rim-kutaisi-aviakompanii-wizz-air-sovershil-ekstrennuyu-posadku-v-varne-289680196.html

Рейс Рим-Кутаиси авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в Варне

Рейс Рим-Кутаиси авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в Варне

Sputnik Грузия

Из-за инцидента самолет прибыл в аэропорт Кутаиси с опозданием на несколько часов в воскресенье 01.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-01T14:31+0400

2024-09-01T14:31+0400

2024-09-01T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Самолет авиакомпании Wizz Air, совершавший рейс Рим-Кутаиси, выполнил экстренную посадку в аэропорту болгарского города Варна, сообщила телекомпания "Мтавари архи". Причиной экстренной посадки стала кончина 75-летней гражданки Грузии, которая летела этим рейсом. По информации очевидцев, пенсионерка почувствовала недомогание. Пожилой женщине была оказана первая помощь на борту, но ее не удалось спасти. Из-за инцидента самолет прибыл в аэропорт Кутаиси с опозданием на несколько часов в воскресенье утром. Пассажирам пришлось прождать в аэропорту Варны около пяти часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, происшествия, грузия, кутаиси, wizz air, авиасообщение в грузии