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В Минобороны Грузии появится собственный банк крови
В Минобороны Грузии появится собственный банк крови
Sputnik Грузия
С 1 июля 2025 года в Грузии будет запрещено сдавать кровь в обмен на денежную компенсацию 01.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-01T22:11+0400
2024-09-01T22:11+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. В системе Минобороны Грузии начнет функционировать собственный банк крови, соответствующие изменения будут внесены в закон "О качестве и безопасности человеческой крови и ее компонентов", сообщает Первый канал. О намерениях правительства открыть банк крови при Минобороны говорится в плане действий на 2024 год, который исполнительная власть представила парламенту. По данным правительства, управление банком крови будет осуществлять Военный госпиталь Минобороны Грузии имени Георгия Абрамишвили. Кроме того, с 1 июля 2025 года в Грузии будет запрещено сдавать кровь в обмен на денежную компенсацию. В рамках закона частные банки крови заменит центральное учреждение крови, которое будет создано правительством Грузии от имени государства. Центральное учреждение крови будет подчиняться Министерству здравоохранения, на его создание планируется потратить 16 миллионов лари. В стране создадут три учреждения крови, которые будут отвечать за сбор, обработку, тестирование, хранение и распределение крови.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, министерство обороны грузии
грузия, новости, общество, министерство обороны грузии
В Минобороны Грузии появится собственный банк крови
22:11 01.09.2024 (обновлено: 22:48 01.09.2024)
С 1 июля 2025 года в Грузии будет запрещено сдавать кровь в обмен на денежную компенсацию
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. В системе Минобороны Грузии начнет функционировать собственный банк крови, соответствующие изменения будут внесены в закон "О качестве и безопасности человеческой крови и ее компонентов", сообщает Первый канал.
О намерениях правительства открыть банк крови при Минобороны говорится в плане действий на 2024 год, который исполнительная власть представила парламенту.
В правительстве поясняют, что наличие транфузиационной системы в Минобороны подразумевает сбор крови, производство компонентов, их хранение и администрирование, создание постоянно возобновляемых стратегических запасов как в мирное время, так и во время чрезвычайных или военных действий, особых ситуаций.
По данным правительства, управление банком крови будет осуществлять Военный госпиталь Минобороны Грузии имени Георгия Абрамишвили.
Кроме того, с 1 июля 2025 года в Грузии будет запрещено сдавать кровь в обмен на денежную компенсацию.
В рамках закона частные банки крови заменит центральное учреждение крови, которое будет создано правительством Грузии от имени государства. Центральное учреждение крови будет подчиняться Министерству здравоохранения, на его создание планируется потратить 16 миллионов лари.
В стране создадут три учреждения крови, которые будут отвечать за сбор, обработку, тестирование, хранение и распределение крови.