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Внеочередные парламентские выборы проходят в Азербайджане

Внеочередные парламентские выборы проходят в Азербайджане

Sputnik Грузия

За 125 депутатских мандатов будут бороться 990 кандидатов, они будут избраны на 5-летний срок. 01.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-01T15:38+0400

2024-09-01T15:38+0400

2024-09-01T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Внеочередные парламентские выборы проходят в воскресенье в Азербайджане.Голосование началось в 08:00 по местному времени (07:00 по минскому) и продлится до 19:00 (18:00 по минскому).На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов, их избирают на 5-летний срок.ЦИК планирует огласить предварительные итоги в тот же день. Окончательные итоги планируется огласить в течение 20 дней.По законодательству страны, парламентские выборы проходят в первое воскресенье ноября, однако в этом году их решено провести на два месяца раньше.Спикер парламента Сахиба Гафарова объяснила, что, поскольку в ноябре этого года в Азербайджане должно пройти несколько мероприятий мирового уровня, в том числе COP29 (Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата), целесообразно, чтобы в это время парламент страны полноценно работал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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