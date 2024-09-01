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Внеочередные парламентские выборы проходят в Азербайджане
Внеочередные парламентские выборы проходят в Азербайджане
Sputnik Грузия
За 125 депутатских мандатов будут бороться 990 кандидатов, они будут избраны на 5-летний срок. 01.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-01T15:38+0400
2024-09-01T15:38+0400
2024-09-01T15:38+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Внеочередные парламентские выборы проходят в воскресенье в Азербайджане.Голосование началось в 08:00 по местному времени (07:00 по минскому) и продлится до 19:00 (18:00 по минскому).На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов, их избирают на 5-летний срок.ЦИК планирует огласить предварительные итоги в тот же день. Окончательные итоги планируется огласить в течение 20 дней.По законодательству страны, парламентские выборы проходят в первое воскресенье ноября, однако в этом году их решено провести на два месяца раньше.Спикер парламента Сахиба Гафарова объяснила, что, поскольку в ноябре этого года в Азербайджане должно пройти несколько мероприятий мирового уровня, в том числе COP29 (Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата), целесообразно, чтобы в это время парламент страны полноценно работал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, азербайджан, политика, парламентские выборы
новости, азербайджан, политика, парламентские выборы
Внеочередные парламентские выборы проходят в Азербайджане
За 125 депутатских мандатов будут бороться 990 кандидатов, они будут избраны на 5-летний срок.
ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Внеочередные парламентские выборы проходят в воскресенье в Азербайджане.
Голосование началось в 08:00 по местному времени (07:00 по минскому) и продлится до 19:00 (18:00 по минскому).
На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов, их избирают на 5-летний срок.
Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысяча 960 человек. Всего в Азербайджане открываются более 6 тысяч избирательных участков, включая 54 участка на территории Карабаха.
ЦИК планирует огласить предварительные итоги в тот же день. Окончательные итоги планируется огласить в течение 20 дней.
По законодательству страны, парламентские выборы проходят в первое воскресенье ноября, однако в этом году их решено провести на два месяца раньше.
Спикер парламента Сахиба Гафарова объяснила, что, поскольку в ноябре этого года в Азербайджане должно пройти несколько мероприятий мирового уровня, в том числе COP29 (Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата), целесообразно, чтобы в это время парламент страны полноценно работал.