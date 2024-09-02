https://sputnik-georgia.ru/20240902/bratya-zaderzhany-po-obvineniyu-v-zhestokom-ubiystve-odnoselchanina-v-gruzii-289696291.html

Связали и задушили - на востоке Грузии задержаны два брата

Связали и задушили - на востоке Грузии задержаны два брата

Sputnik Грузия

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T19:31+0400

2024-09-02T19:31+0400

2024-09-02T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Полиция региона Шида Картли задержала двух братьев в рамках расследования дела об убийстве 27-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Один из задержанных, которому 56 лет, обвиняется в умышленном убийстве, а его 65-летний брат — в соучастии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Следствие установило, что обвиняемые в Карельском районе на почве конфликта связали веревкой руки 27-летнему мужчине и задушили его. Правоохранители задержали обвиняемых по горячим следам. Расследование ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Ответственность исполнителей и соучастников умышленного убийства". По информации СМИ, тело убитого мужчины обнаружили на берегу реки в селе Згудери Карельского района. Как рассказали родственники убитого, на теле молодого мужчины были обнаружены многочисленные повреждения. Родные жертвы грозятся отомстить и сжечь дом обвиняемых. По их же словам, свидетелем убийства был еще один человек — сын одного из задержанных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шида картли

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