https://sputnik-georgia.ru/20240902/bratya-zaderzhany-po-obvineniyu-v-zhestokom-ubiystve-odnoselchanina-v-gruzii-289696291.html
Связали и задушили - на востоке Грузии задержаны два брата
Связали и задушили - на востоке Грузии задержаны два брата
Sputnik Грузия
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет 02.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-02T19:31+0400
2024-09-02T19:31+0400
2024-09-02T19:42+0400
происшествия
новости
грузия
шида картли
преступность в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Полиция региона Шида Картли задержала двух братьев в рамках расследования дела об убийстве 27-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Один из задержанных, которому 56 лет, обвиняется в умышленном убийстве, а его 65-летний брат — в соучастии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Следствие установило, что обвиняемые в Карельском районе на почве конфликта связали веревкой руки 27-летнему мужчине и задушили его. Правоохранители задержали обвиняемых по горячим следам. Расследование ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Ответственность исполнителей и соучастников умышленного убийства". По информации СМИ, тело убитого мужчины обнаружили на берегу реки в селе Згудери Карельского района. Как рассказали родственники убитого, на теле молодого мужчины были обнаружены многочисленные повреждения. Родные жертвы грозятся отомстить и сжечь дом обвиняемых. По их же словам, свидетелем убийства был еще один человек — сын одного из задержанных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, шида картли, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, шида картли, преступность в грузии
Связали и задушили - на востоке Грузии задержаны два брата
19:31 02.09.2024 (обновлено: 19:42 02.09.2024)
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Полиция региона Шида Картли задержала двух братьев в рамках расследования дела об убийстве 27-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Один из задержанных, которому 56 лет, обвиняется в умышленном убийстве, а его 65-летний брат — в соучастии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Следствие установило
, что обвиняемые в Карельском районе на почве конфликта связали веревкой руки 27-летнему мужчине и задушили его.
Правоохранители задержали обвиняемых по горячим следам. Расследование ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Ответственность исполнителей и соучастников умышленного убийства".
По информации СМИ, тело убитого мужчины обнаружили на берегу реки в селе Згудери Карельского района. Как рассказали родственники убитого, на теле молодого мужчины были обнаружены многочисленные повреждения.
Родные жертвы грозятся отомстить и сжечь дом обвиняемых. По их же словам, свидетелем убийства был еще один человек — сын одного из задержанных.