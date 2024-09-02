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Дорогу Кутаиси-Алпана-Мамисони в Грузии ремонтируют впервые за 40 лет
Дорогу Кутаиси-Алпана-Мамисони в Грузии ремонтируют впервые за 40 лет
Sputnik Грузия
Дорога обслуживает население ущелья Риони и является единственной кратчайшей дорогой, соединяющей его с городом Кутаиси 02.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-02T19:00+0400
2024-09-02T19:00+0400
2024-09-02T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Ремонтные работы на 27-километровом участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Алпана-Мамисони, которая не ремонтировалась около 40 лет, идут в активном режиме, сообщил телеканал "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Дорога Кутаиси-Алпана-Мамисони обслуживает население ущелья Риони в регионе Рача-Лечхуми и является единственной кратчайшей дорогой, соединяющей его с городом Кутаиси. В рамках проекта для обустройства всей дорожной инфраструктуры на дороге укладывается асфальтовое покрытие, устанавливаются водосточные каналы, мосты, дорожные знаки и бетонные парапеты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, кутаиси, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, общество, кутаиси, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Дорогу Кутаиси-Алпана-Мамисони в Грузии ремонтируют впервые за 40 лет
Дорога обслуживает население ущелья Риони и является единственной кратчайшей дорогой, соединяющей его с городом Кутаиси
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Ремонтные работы на 27-километровом участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Алпана-Мамисони, которая не ремонтировалась около 40 лет, идут в активном режиме, сообщил телеканал "Имеди".
Дорога Кутаиси-Алпана-Мамисони обслуживает население ущелья Риони в регионе Рача-Лечхуми и является единственной кратчайшей дорогой, соединяющей его с городом Кутаиси.
Работы проводит ООО "New Road" – компания, выигравшая тендер по заказу Департамента автомобильных дорог.
В рамках проекта для обустройства всей дорожной инфраструктуры на дороге укладывается асфальтовое покрытие, устанавливаются водосточные каналы, мосты, дорожные знаки и бетонные парапеты.