https://sputnik-georgia.ru/20240902/dorogu-kutaisi-alpana-mamisoni-v-gruzii-remontiruyut-vpervye-za-40-let-289689952.html

Дорогу Кутаиси-Алпана-Мамисони в Грузии ремонтируют впервые за 40 лет

Дорогу Кутаиси-Алпана-Мамисони в Грузии ремонтируют впервые за 40 лет

Sputnik Грузия

Дорога обслуживает население ущелья Риони и является единственной кратчайшей дорогой, соединяющей его с городом Кутаиси 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T19:00+0400

2024-09-02T19:00+0400

2024-09-02T19:00+0400

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общество

кутаиси

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Ремонтные работы на 27-километровом участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Алпана-Мамисони, которая не ремонтировалась около 40 лет, идут в активном режиме, сообщил телеканал "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Дорога Кутаиси-Алпана-Мамисони обслуживает население ущелья Риони в регионе Рача-Лечхуми и является единственной кратчайшей дорогой, соединяющей его с городом Кутаиси. В рамках проекта для обустройства всей дорожной инфраструктуры на дороге укладывается асфальтовое покрытие, устанавливаются водосточные каналы, мосты, дорожные знаки и бетонные парапеты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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грузия, новости, общество, кутаиси, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители