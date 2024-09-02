Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240902/dozhdi-i-grozy--sinoptiki-o-pogode-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-289693623.html
Дожди и грозы – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Дожди и грозы – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
В столице Грузии в ближайшие дни будет преимущественно без осадков 02.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-02T21:12+0400
2024-09-02T21:12+0400
погода
грузия
новости
западная грузия
восточная грузия
тбилиси
национальное агентство окружающей среды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1a/278967656_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_31efc85f886f4173cda98985c98e152f.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Кратковременный дождь с грозой ожидается в некоторых районах Грузии 3-5 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В Тбилиси погода ожидается преимущественно без осадков, температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики также ожидают небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град. Днем температура воздуха составит 32-35 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой возможен дождь. Температура воздуха днем составит 22-27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
западная грузия
восточная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1a/278967656_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2977bd341f2f60fb9cba71147a1e1af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды

Дожди и грозы – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

21:12 02.09.2024
© photo: Sputnik / StringerНепогода в столице Грузии
Непогода в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В столице Грузии в ближайшие дни будет преимущественно без осадков
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Кратковременный дождь с грозой ожидается в некоторых районах Грузии 3-5 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
В Тбилиси погода ожидается преимущественно без осадков, температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики также ожидают небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла.
В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град. Днем температура воздуха составит 32-35 градусов тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой возможен дождь. Температура воздуха днем составит 22-27 градусов тепла.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0