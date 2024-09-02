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Дожди и грозы – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Дожди и грозы – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
В столице Грузии в ближайшие дни будет преимущественно без осадков 02.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-02T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Кратковременный дождь с грозой ожидается в некоторых районах Грузии 3-5 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси погода ожидается преимущественно без осадков, температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики также ожидают небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град. Днем температура воздуха составит 32-35 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой возможен дождь. Температура воздуха днем составит 22-27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Дожди и грозы – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
В столице Грузии в ближайшие дни будет преимущественно без осадков
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Кратковременный дождь с грозой ожидается в некоторых районах Грузии 3-5 сентября, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В Тбилиси погода ожидается преимущественно без осадков, температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики также ожидают небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами прогнозируют кратковременный дождь с грозой, температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла.
В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики ожидают местами кратковременный дождь с грозой, возможен град. Днем температура воздуха составит 32-35 градусов тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) прогнозируется небольшой дождь с грозой, местами возможны град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой возможен дождь. Температура воздуха днем составит 22-27 градусов тепла.