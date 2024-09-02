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Пара из Грузии выиграла чемпионат мира по спортивным танцам в Болгарии

Пара из Грузии выиграла чемпионат мира по спортивным танцам в Болгарии

Sputnik Грузия

Победа на ЧМ в Болгарии стала второй в карьере Аки Модебадзе и Гванцы Цихелашвили 02.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Грузинская танцевальная пара заняла первое место на чемпионате мира по спортивно-бальным танцам WDSF в Болгарии, сообщили в Минспорта Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ака Модебадзе и Гванца Цихелашвили стали чемпионами в дисциплине Show Dance Latin (танцевальное латиноамериканское шоу). Второе место заняли представители США, на третьем – пара из Болгарии. Всего в турнире приняли участие 11 танцевальных пар. В финал по решению жюри турнира прошли лишь шесть лучших. Среди участников чемпионата мира были пары из Грузии, Болгарии, США, Чехии, Германии, Украины, Словакии, Венгрии. Победа на ЧМ в Болгарии стала второй в карьере грузинской пары. Впервые Ака Модебадзе и Гванца Цихелашвили отпраздновали чемпионство континентального первенства в 2023 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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