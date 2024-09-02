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Премьер Грузии встретился с главой Минобороны Армении – что обсудили стороны?

Премьер Грузии встретился с главой Минобороны Армении – что обсудили стороны?

Sputnik Грузия

Делегация из Армении прибыла в Грузию с официальным визитом 1 сентября 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T17:00+0400

2024-09-02T17:00+0400

2024-09-02T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Сотрудничество в сфере обороны между двумя странами обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава Минобороны Армении Сурен Папикян на встрече в Тбилиси, сообщает пресс-служба администрации правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, прибыла в Грузию с официальным визитом 1 сентября. Как отметили премьер Грузии и глава Минобороны Армении, стратегическое партнерство между двумя странами создает хорошую основу для углубления партнерских отношений в разных сферах. Разговор коснулся существующей среды безопасности в мире и регионе и важности совместных усилий для борьбы с вызовами.Папикян также встретился со своим грузинским коллегой Ираклием Чиковани. Министры обсудили важность мира, стабильности в регионе и дружеских отношений между странами. Было отмечено, что соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное в январе этого года, поможет укрепить сотрудничество между странами в разных сферах. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов. В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет гражданам Армении и Грузии пересекать границу между странами по ID-картам. В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани