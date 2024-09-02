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Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари
Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари
Sputnik Грузия
Талахадзе – единственный спортсмен в истории независимой Грузии, завоевавший золото на трех Олимпиадах 02.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. "Общество чохосани Грузии" посвятило в рыцари трехкратного олимпийского чемпиона, тяжелоатлета Лашу Талахадзе в родном городе спортсмена Сачхере (регион Имерети). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Лаша Талахадзе – единственный спортсмен в истории независимой Грузии, завоевавший золото на трех Олимпиадах. Он является олимпийским и мировым рекордсменом, семикратным чемпионом Европы и мира. Талахадзе не проигрывал ни одного турнира, начиная с 2015 года, после того, как вернулся в большой спорт после дисквалификации. Посвящение в рыцари состоялось на церемонии чествования победителей парижской Олимпиады в Сачхере. Вместе с Талахадзе в Имерети приехали олимпийский чемпион, борец Гено Петриашвили и обладатель бронзовой медали, боксер Лаша Гурули. Чохосани — люди, которые носят национальную одежду (чоха) и придерживаются традиционных грузинских ценностей. На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже Грузия завоевала семь медалей: три золотые, три серебряные и одну бронзовую. В общекомандном медальном зачете Грузия впервые в истории заняла 24 место, что является лучшим результатом страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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олимпиада-2024 в париже, олимпийские игры, спорт, грузия, новости, сачхере, имерети, тбилиси, лаша талахадзе, гено петриашвили, лаша гурули
олимпиада-2024 в париже, олимпийские игры, спорт, грузия, новости, сачхере, имерети, тбилиси, лаша талахадзе, гено петриашвили, лаша гурули

Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари

15:05 02.09.2024
© Georgian National Olympic CommitteeТяжелоатлет Лаша Талахадзе с золотой медалью на Олимпиаде в Париже
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе с золотой медалью на Олимпиаде в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2024
© Georgian National Olympic Committee
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Талахадзе – единственный спортсмен в истории независимой Грузии, завоевавший золото на трех Олимпиадах
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. "Общество чохосани Грузии" посвятило в рыцари трехкратного олимпийского чемпиона, тяжелоатлета Лашу Талахадзе в родном городе спортсмена Сачхере (регион Имерети).
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Лаша Талахадзе – единственный спортсмен в истории независимой Грузии, завоевавший золото на трех Олимпиадах. Он является олимпийским и мировым рекордсменом, семикратным чемпионом Европы и мира. Талахадзе не проигрывал ни одного турнира, начиная с 2015 года, после того, как вернулся в большой спорт после дисквалификации.
© AFP 2024 / ALEXANDER NEMENOVЛаша Талахадзе
Лаша Талахадзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2024
Лаша Талахадзе
© AFP 2024 / ALEXANDER NEMENOV
Посвящение в рыцари состоялось на церемонии чествования победителей парижской Олимпиады в Сачхере. Вместе с Талахадзе в Имерети приехали олимпийский чемпион, борец Гено Петриашвили и обладатель бронзовой медали, боксер Лаша Гурули.
Чохосани — люди, которые носят национальную одежду (чоха) и придерживаются традиционных грузинских ценностей.
"Общество чохосани Грузии" основано в 1999 году. В 2006 году на его базе сформировали "Общество чохосани всея Грузии" под председательством Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже Грузия завоевала семь медалей: три золотые, три серебряные и одну бронзовую. В общекомандном медальном зачете Грузия впервые в истории заняла 24 место, что является лучшим результатом страны.
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