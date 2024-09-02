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Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари

Трехкратного олимпийского чемпиона Грузии посвятили в рыцари

Sputnik Грузия

Талахадзе – единственный спортсмен в истории независимой Грузии, завоевавший золото на трех Олимпиадах 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T15:05+0400

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2024-09-02T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. "Общество чохосани Грузии" посвятило в рыцари трехкратного олимпийского чемпиона, тяжелоатлета Лашу Талахадзе в родном городе спортсмена Сачхере (регион Имерети). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Лаша Талахадзе – единственный спортсмен в истории независимой Грузии, завоевавший золото на трех Олимпиадах. Он является олимпийским и мировым рекордсменом, семикратным чемпионом Европы и мира. Талахадзе не проигрывал ни одного турнира, начиная с 2015 года, после того, как вернулся в большой спорт после дисквалификации. Посвящение в рыцари состоялось на церемонии чествования победителей парижской Олимпиады в Сачхере. Вместе с Талахадзе в Имерети приехали олимпийский чемпион, борец Гено Петриашвили и обладатель бронзовой медали, боксер Лаша Гурули. Чохосани — люди, которые носят национальную одежду (чоха) и придерживаются традиционных грузинских ценностей. На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже Грузия завоевала семь медалей: три золотые, три серебряные и одну бронзовую. В общекомандном медальном зачете Грузия впервые в истории заняла 24 место, что является лучшим результатом страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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олимпиада-2024 в париже, олимпийские игры, спорт, грузия, новости, сачхере, имерети, тбилиси, лаша талахадзе, гено петриашвили, лаша гурули