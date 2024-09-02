https://sputnik-georgia.ru/20240902/v-gruzii-uprostili-protsedury-investirovaniya-v-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-289694402.html

В Грузии упростили процедуры инвестирования в возобновляемые источники энергии

В Грузии упростили процедуры инвестирования в возобновляемые источники энергии

Sputnik Грузия

Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T18:04+0400

2024-09-02T18:04+0400

2024-09-02T18:04+0400

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солнечная электростанция

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Бенефициары схемы поддержки возобновляемых источников энергии смогут подписать соглашение с правительством Грузии о строительстве электростанций путем прямых переговоров, что поможет стимулировать инвестиции в сектор и повысить интерес к нему, сообщило Минэкономики Грузии. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих двух лет посредством аукциона. Данное новшество предусмотрено поправкой к постановлению правительства Грузии "Об утверждении схемы поддержки производства и использования энергии из возобновляемых источников и правил аукциона мощности", согласно которой заинтересованные стороны имеют возможность получить не более фиксированного тарифа, определенного для каждой категории на втором аукционе мощности. Медианный тариф следующий: Заинтересованные стороны должны подать заявки в Минэкономики до 31 декабря 2024 года. Как ранее заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили, в результате высокой конкуренции второго аукциона, проведенного на 800 мегаватт в рамках схемы поддержки производства и использования энергии из возобновляемых источников, установлена конкурентоспособная средняя медианная цена в каждой категории, по которой возможна поддержка и поощрение возобновляемых источников энергии. Исходя из этого, как пояснил он, дается возможность идентифицировать больше возобновляемой энергии и с целью освоения большей суммарной установленной мощности, чтобы правительство предложило энергетическому сектору реализацию проектов по тем тарифам, какой медианный тариф был зафиксирован в аукционе мощности. Энергетика в приоритете Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие пару лет привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. В первом аукционе в мае 2023 года победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВтч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, леван давиташвили, энергетика грузии, ветряная электростанция, солнечная электростанция