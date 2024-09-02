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Завершен ремонт дороги до высокогорного курорта Гомисмта на Западе Грузии
Завершен ремонт дороги до высокогорного курорта Гомисмта на Западе Грузии
Sputnik Грузия
Теперь из Озургети до курорта Гомисмта можно добраться за 45 минут по удобной и безопасной дороге 02.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-02T13:00+0400
2024-09-02T13:00+0400
2024-09-02T13:00+0400
грузия
новости
экономика
гомисмта
гурия
озургети
ираклий карселадзе
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Завершился ремонт дороги в регионе Гурия, ведущей из города Озургети в направлении высокогорного курорта Гомисмта, расположенного на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Отремонтирован был 21-километровый участок (БжужГЭС-Гомисмта) 33-километровой дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта. Эта дорога расположена в Озургетском районе и проходит по гористой, ненаселенной местности.До ремонта дорога была узкой, гравийной и к тому же поврежденной. Исправная дорожная инфраструктура на участке БжужГЭС-Гомисмта важна для безопасного и комфортного передвижения как населения региона, так и туристов и визитеров. По его словам, обработано несколько оползневых участков, на одном продолжается мониторинг. Таким образом, отремонтированная дорога уже полностью соответствует установленным стандартам, отметил он. После ремонта добраться из Озургети до курорта Гомисмта можно уже за 45 минут по удобной и безопасной дороге, соответствующей современным стандартам. В рамках проекта были обновлены дорожное покрытие и искусственные сооружения. Были организованы подъезды к местным дорогам, остановочные площадки и пассажирские павильоны. Установлены дорожные знаки, ограждения, дорожные столбики и размечена проезжая часть.Проект был профинансирован из государственного бюджета на сумму 18,8 миллиона лари. Министр также отметил, что недавно в Гурии завершился ремонт подъездной дороги к Бахмаро. Всего в рамках ряда дорожно-инфраструктурных проектов в Гурии завершен ремонт-строительство более 71 км дорог внутригосударственного значения. Гомисмта расположен в долине реки Бжужи, на высоте 2100-2755 метров над уровнем моря. Это курорт с минеральными водами, сосновыми лесами и другими природными ресурсами. Сочетание морского и горного воздуха также создает природные условия с особыми лечебными и профилактическими свойствами. Гомисмта известен как место облаков и туманов и становится все более популярным среди местных и иностранных туристов. Число желающих отдохнуть в Гомисмта растет с каждым годом. С развитием Гомисмта у Грузии появится еще один курорт с уникальными климатическими условиями. Сейчас здесь небольшое поселение с деревянными домиками. Местность нуждается в улучшении инфраструктуры, а также в обеспечении водоснабжением, электричеством и газификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, гомисмта, гурия, озургети, ираклий карселадзе
грузия, новости, экономика, гомисмта, гурия, озургети, ираклий карселадзе
Завершен ремонт дороги до высокогорного курорта Гомисмта на Западе Грузии
Теперь из Озургети до курорта Гомисмта можно добраться за 45 минут по удобной и безопасной дороге
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Завершился ремонт дороги в регионе Гурия, ведущей из города Озургети в направлении высокогорного курорта Гомисмта, расположенного на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
Отремонтирован был 21-километровый участок (БжужГЭС-Гомисмта) 33-километровой дороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжужГЭС-Гомисмта. Эта дорога расположена в Озургетском районе и проходит по гористой, ненаселенной местности.
До ремонта дорога была узкой, гравийной и к тому же поврежденной.
Исправная дорожная инфраструктура на участке БжужГЭС-Гомисмта важна для безопасного и комфортного передвижения как населения региона, так и туристов и визитеров.
"В этом году завершен полный ремонт 21-километрового участка дороги протяженностью 33 км, на котором полностью соблюдены соответствующие нормы безопасности дорожного движения и все требования, необходимые для внутригосударственной дороги", – заявил Карселадзе.
По его словам, обработано несколько оползневых участков, на одном продолжается мониторинг. Таким образом, отремонтированная дорога уже полностью соответствует установленным стандартам, отметил он.
После ремонта добраться из Озургети до курорта Гомисмта можно уже за 45 минут по удобной и безопасной дороге, соответствующей современным стандартам.
В рамках проекта были обновлены дорожное покрытие и искусственные сооружения. Были организованы подъезды к местным дорогам, остановочные площадки и пассажирские павильоны. Установлены дорожные знаки, ограждения, дорожные столбики и размечена проезжая часть.
Проект был профинансирован из государственного бюджета на сумму 18,8 миллиона лари.
Министр также отметил, что недавно в Гурии завершился ремонт подъездной дороги к Бахмаро. Всего в рамках ряда дорожно-инфраструктурных проектов в Гурии завершен ремонт-строительство более 71 км дорог внутригосударственного значения.
Гомисмта расположен в долине реки Бжужи, на высоте 2100-2755 метров над уровнем моря. Это курорт с минеральными водами, сосновыми лесами и другими природными ресурсами. Сочетание морского и горного воздуха также создает природные условия с особыми лечебными и профилактическими свойствами.
Гомисмта известен как место облаков и туманов и становится все более популярным среди местных и иностранных туристов. Число желающих отдохнуть в Гомисмта растет с каждым годом.
С развитием Гомисмта у Грузии появится еще один курорт с уникальными климатическими условиями. Сейчас здесь небольшое поселение с деревянными домиками. Местность нуждается в улучшении инфраструктуры, а также в обеспечении водоснабжением, электричеством и газификации.