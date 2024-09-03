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Два человека погибли под колесами поезда Батуми-Тбилиси
Два человека погибли под колесами поезда Батуми-Тбилиси
Sputnik Грузия
Движение поезда, по информации компании, остановлено и его пассажиры не пострадали 03.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-03T15:17+0400
2024-09-03T17:32+0400
грузия
происшествия
новости
грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Два рабочих железной дороги погибли в результате железнодорожно-транспортного происшествия на участке Дидубе-Авчала в Тбилиси, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги". По предварительным данным, рабочих сбил поезд Батуми-Тбилиси. Движение поезда, по информации компании, остановлено, и его пассажиры не пострадали. По данным Грузинской железной дороги, в данный момент идет изучение деталей произошедшего, а на месте ведутся следственные мероприятия, после чего поезд сможет продолжить свое движение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, грузинская железная дорога
грузия, происшествия, новости, грузинская железная дорога

Два человека погибли под колесами поезда Батуми-Тбилиси

15:17 03.09.2024 (обновлено: 17:32 03.09.2024)
© photo: Sputnik / StringerДвухэтажный пассажирский поезд Stadler выполняет рейс Тбилиси - Батуми
Двухэтажный пассажирский поезд Stadler выполняет рейс Тбилиси - Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Движение поезда, по информации компании, остановлено и его пассажиры не пострадали
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Два рабочих железной дороги погибли в результате железнодорожно-транспортного происшествия на участке Дидубе-Авчала в Тбилиси, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги".
По предварительным данным, рабочих сбил поезд Батуми-Тбилиси.
Движение поезда, по информации компании, остановлено, и его пассажиры не пострадали.
По данным Грузинской железной дороги, в данный момент идет изучение деталей произошедшего, а на месте ведутся следственные мероприятия, после чего поезд сможет продолжить свое движение.
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