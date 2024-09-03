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Глава парламента Грузии поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов
Глава парламента Грузии поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов
Sputnik Грузия
Правящая партия Азербайджана получила 68 из 125 мест в парламенте 03.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-03T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Парламент Азербайджана – Милли Меджлис завоевал демократический мандат азербайджанского народа для продолжения строительства сильного и единого Азербайджана, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили по случаю проведения парламентских выборов. Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков получила 68 из 125 мест в Милли Меджлисе по итогам внеочередных парламентских выборов в стране. Папуашвили отметил роль сотрудничества между парламентами двух стран для региона.В Азербайджане 1 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08.00 по местному времени и продлилось до 19.00 . Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысяча 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, которые избирались на пятилетний срок. По законодательству страны, парламентские выборы проходят в первое воскресенье ноября, однако в этом году было решено провести их на два месяца раньше. Спикер парламента Сахиба Гафарова объяснила, что, поскольку в ноябре этого года в Азербайджане должно пройти несколько мероприятий мирового уровня, в том числе COP29 (Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата), целесообразно, чтобы в это время парламент страны полноценно работал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, азербайджан, шалва папуашвили
Глава парламента Грузии поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов
12:52 03.09.2024 (обновлено: 13:28 03.09.2024)
Правящая партия Азербайджана получила 68 из 125 мест в парламенте
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Парламент Азербайджана – Милли Меджлис завоевал демократический мандат азербайджанского народа для продолжения строительства сильного и единого Азербайджана, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили по случаю проведения парламентских выборов.
Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков получила 68 из 125 мест в Милли Меджлисе по итогам внеочередных парламентских выборов в стране.
"Я сердечно поздравляю Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов. Милли Меджлис завоевал демократический мандат азербайджанского народа, чтобы продолжить строительство сильного и единого Азербайджана", - написал Папуашвили.
Папуашвили отметил роль сотрудничества между парламентами двух стран для региона.
"Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с моими азербайджанскими коллегами в деле по обеспечению наших народов миром, безопасностью и благополучием", - написал Папуашвили.
В Азербайджане 1 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08.00 по местному времени и продлилось до 19.00 . Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысяча 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, которые избирались на пятилетний срок.
По законодательству страны, парламентские выборы проходят в первое воскресенье ноября, однако в этом году было решено провести их на два месяца раньше.
Спикер парламента Сахиба Гафарова объяснила, что, поскольку в ноябре этого года в Азербайджане должно пройти несколько мероприятий мирового уровня, в том числе COP29 (Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата), целесообразно, чтобы в это время парламент страны полноценно работал.