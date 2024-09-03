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Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия создадут совместное предприятие в энергетике

Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия создадут совместное предприятие в энергетике

Sputnik Грузия

Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T22:54+0400

2024-09-03T22:54+0400

2024-09-03T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Энергетические операторы Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии подписали соглашение о создании совместного предприятия в рамках проекта по прокладке высоковольтного электрического кабеля из Азербайджана через территорию Грузии и Черное море в Румынию, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. С грузинской стороны документ подписал генеральный директор АО "Грузинская государственная электросистема" Георгий Гигинеишвили. Соглашение было подписано в ходе продолжающегося восьмого по счету министериала в рамках соглашения о "стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии", который состоялся в столице Румынии Бухаресте. В министериале приняли участие первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили, министры энергетики Румынии и Азербайджана, министр иностранных дел и торговли Венгрии, замминистра энергетики Болгарии, генсек правительства Румынии и представитель Еврокомиссии. В своей приветственной речи Давиташвили подчеркнул стратегическое партнерство между Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией в направлении развития и передачи зеленой энергии. По его словам, проект Черноморского подводного кабеля является одним из важнейших аспектов этого партнерства. Также в рамках министериала министры Грузии, Румынии, Азербайджана и Венгрии и представитель Европейской комиссии подписали протокол о внесении изменений в "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами республики Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии". Проект Черноморского энергокабеля Техническо-экономическое исследование проекта Черноморского энергокабеля осуществлялось с 2022 года. Как ранее сообщило Минэкономики, согласно заключению исследования, подготовленного итальянской консалтинговой компанией CESI по заказу государственной компании "Грузинская государственная электросистема", при финансировании Всемирного банка и поддержке Министерства, проект является "перспективным и технически и экономически осуществимым. По данным ведомства, в рамках исследования были определены оптимальные возможности кабеля, оценена стоимость реализации проекта и осуществлен экономический анализ, также были определены предварительные сухопутный и морской маршруты кабеля, разработан план и стратегия закупок. Также будут подготовлены исследования воздействия на окружающую среду и социальное положение и исследования морского дна, которые будут проведены в 2025-2026 годах. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью в тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, румыния, азербайджан, венгрия, леван давиташвили, всемирный банк, еврокомиссия, энергетика грузии