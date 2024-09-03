Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия создадут совместное предприятие в энергетике
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaГрузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния подписали соглашение
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Энергетические операторы Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии подписали соглашение о создании совместного предприятия в рамках проекта по прокладке высоковольтного электрического кабеля из Азербайджана через территорию Грузии и Черное море в Румынию, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
"Было подписано соглашение, которое предусматривает создание совместного предприятия операторами передающих систем четырех стран (АО "Грузинская государственная электросистема", "Азерэнержи", National Power Grid Company Transelectrica S.A (Румыния) и MVM Zrt (Венгрия))", - сказано в сообщении.
С грузинской стороны документ подписал генеральный директор АО "Грузинская государственная электросистема" Георгий Гигинеишвили.
Соглашение было подписано в ходе продолжающегося восьмого по счету министериала в рамках соглашения о "стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии", который состоялся в столице Румынии Бухаресте.
В министериале приняли участие первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили, министры энергетики Румынии и Азербайджана, министр иностранных дел и торговли Венгрии, замминистра энергетики Болгарии, генсек правительства Румынии и представитель Еврокомиссии.
В своей приветственной речи Давиташвили подчеркнул стратегическое партнерство между Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией в направлении развития и передачи зеленой энергии. По его словам, проект Черноморского подводного кабеля является одним из важнейших аспектов этого партнерства.
"Черноморский подводный электрокабель — один из самых амбициозных проектов, разработанных в результате нашего сотрудничества. Грузия гордится тем, что играет главную роль в этом проекте. Технико-экономическое обоснование подтвердило жизнеспособность проекта. Это означает, что наши усилия были результативными, и следующие шаги должны быть еще более активными и ускоренными", - заявил Давиташвили.
Также в рамках министериала министры Грузии, Румынии, Азербайджана и Венгрии и представитель Европейской комиссии подписали протокол о внесении изменений в "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами республики Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии".
Проект Черноморского энергокабеля
Техническо-экономическое исследование проекта Черноморского энергокабеля осуществлялось с 2022 года. Как ранее сообщило Минэкономики, согласно заключению исследования, подготовленного итальянской консалтинговой компанией CESI по заказу государственной компании "Грузинская государственная электросистема", при финансировании Всемирного банка и поддержке Министерства, проект является "перспективным и технически и экономически осуществимым.
По данным ведомства, в рамках исследования были определены оптимальные возможности кабеля, оценена стоимость реализации проекта и осуществлен экономический анализ, также были определены предварительные сухопутный и морской маршруты кабеля, разработан план и стратегия закупок.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС
Инфографика: Вероятный маршрут поставок электроэнергии из Азербайджана в ЕС
© Sputnik / Elnur Salayev
Также будут подготовлены исследования воздействия на окружающую среду и социальное положение и исследования морского дна, которые будут проведены в 2025-2026 годах.
Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель мощностью в тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.