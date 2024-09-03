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Капрал Сил обороны Грузии скончался в Турции
Капрал Сил обороны Грузии скончался в Турции
Sputnik Грузия
Капрал второй пехотной бригады пострадал во время выполнения своих служебных обязанностей 03.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-03T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Министерство обороны Грузии сообщило о гибели капрала Зураба Фисенко в клинике в Турции, куда он попал после получения ожогов на родине. По данным Минобороны, капрал второй пехотной бригады Восточного командования Фисенко пострадал во время выполнения своих служебных обязанностей и получил ожоги. Ему оказали помощь в Грузии и после отправили на лечение в Турцию. Ведомство выразило соболезнование близким и родственникам погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, турция, министерство обороны грузии
грузия, новости, происшествия, турция, министерство обороны грузии
Капрал Сил обороны Грузии скончался в Турции
Капрал второй пехотной бригады пострадал во время выполнения своих служебных обязанностей
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Министерство обороны Грузии сообщило о гибели капрала Зураба Фисенко в клинике в Турции, куда он попал после получения ожогов на родине.
По данным Минобороны, капрал второй пехотной бригады Восточного командования Фисенко пострадал во время выполнения своих служебных обязанностей и получил ожоги. Ему оказали помощь в Грузии и после отправили на лечение в Турцию.
Ведомство выразило соболезнование близким и родственникам погибшего.