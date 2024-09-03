https://sputnik-georgia.ru/20240903/kapral-sil-oborony-gruzii-skonchalsya-v-turtsii-289711411.html

Капрал Сил обороны Грузии скончался в Турции

Капрал Сил обороны Грузии скончался в Турции

Sputnik Грузия

Капрал второй пехотной бригады пострадал во время выполнения своих служебных обязанностей 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Министерство обороны Грузии сообщило о гибели капрала Зураба Фисенко в клинике в Турции, куда он попал после получения ожогов на родине. По данным Минобороны, капрал второй пехотной бригады Восточного командования Фисенко пострадал во время выполнения своих служебных обязанностей и получил ожоги. Ему оказали помощь в Грузии и после отправили на лечение в Турцию. Ведомство выразило соболезнование близким и родственникам погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, турция, министерство обороны грузии