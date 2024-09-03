https://sputnik-georgia.ru/20240903/kolichestvo-mashin-v-gruzii-rastet-ezhegodno-289710009.html

Количество машин в Грузии растет ежегодно

Количество машин в Грузии растет ежегодно

Sputnik Грузия

Количество транспортных средств в Грузии за последние годы увеличилось на 46,6%, согласно данным на сайте МВД. 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T18:11+0400

2024-09-03T18:11+0400

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Количество транспортных средств в Грузии за последние годы увеличилось на 46,6%, согласно данным на сайте МВД. В 2017 году в стране было зарегистрировано 847 835 автомобилей с активным статусом, а по данным на конец июня 2024 года это число составило 1 242 851.По последним данным, в Грузии 705 917 легковых машин с активным статусом. Годом ранее было 681 527.

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