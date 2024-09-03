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Лес горит в национальном парке на юге Грузии
Лес горит в национальном парке на юге Грузии
Sputnik Грузия
На место отправились, в том числе, группы пожарных-спасателей из Тбилиси 03.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-03T22:50+0400
2024-09-03T22:50+0400
2024-09-03T22:56+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Пожарные борются с огнем в лесу в 12 километрах от села Ахалдаба, на территории Боржоми-Харагаульского национального парка, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". В настоящее время пожарные пытаются локализовать огонь. На место отправились, в том числе, группы пожарных-спасателей из Тбилиси. На вопрос журналистов, планируется ли подключение к работам вертолетов, в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сказали, что пресса будет оповещена, если появится новая информация. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, ахалдаба, пожар
происшествия, грузия, новости, тбилиси, ахалдаба, пожар
Лес горит в национальном парке на юге Грузии
22:50 03.09.2024 (обновлено: 22:56 03.09.2024)
На место отправились, в том числе, группы пожарных-спасателей из Тбилиси
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Пожарные борются с огнем в лесу в 12 километрах от села Ахалдаба, на территории Боржоми-Харагаульского национального парка, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
В настоящее время пожарные пытаются локализовать огонь. На место отправились, в том числе, группы пожарных-спасателей из Тбилиси.
На вопрос журналистов, планируется ли подключение к работам вертолетов, в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сказали, что пресса будет оповещена, если появится новая информация.