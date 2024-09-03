https://sputnik-georgia.ru/20240903/les-gorit-v-natsionalnom-parke-na-yuge-gruzii-289712110.html

Лес горит в национальном парке на юге Грузии

Лес горит в национальном парке на юге Грузии

Sputnik Грузия

На место отправились, в том числе, группы пожарных-спасателей из Тбилиси 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T22:50+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Пожарные борются с огнем в лесу в 12 километрах от села Ахалдаба, на территории Боржоми-Харагаульского национального парка, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". В настоящее время пожарные пытаются локализовать огонь. На место отправились, в том числе, группы пожарных-спасателей из Тбилиси. На вопрос журналистов, планируется ли подключение к работам вертолетов, в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сказали, что пресса будет оповещена, если появится новая информация. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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