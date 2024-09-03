https://sputnik-georgia.ru/20240903/obvinyaemyy-v-pedofilii-i-shantazhe-desyatkov-nesovershennoletnikh-zaderzhan-v-gruzii-289706281.html
Обвиняемый в педофилии и шантаже десятков несовершеннолетних задержан в Грузии
Обвиняемый в педофилии и шантаже десятков несовершеннолетних задержан в Грузии
Sputnik Грузия
Десятки обнаруженных интимных фотографий и видеоматериалов малолетних и несовершеннолетних будут уничтожены в соответствии с законом 03.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-03T19:48+0400
2024-09-03T19:48+0400
2024-09-03T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Специальная следственная служба задержала 32-летнего жителя региона Самегрело в Грузии после выявления восьми фактов педофилии, сексуального вымогательства и развратных действий, жертвами которых стали десятки малолетних и несовершеннолетних жертв, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, обвиняемый систематически связывался с поддельных аккаунтов в соцсетях с десятками девочек в возрасте от 10 до 18 лет, проживающих в разных городах Грузии, и заставлял отправлять ему фото и видео интимного характера. Он также шантажировал их тем, что распространит среди родственников и друзей их обнаженные фото, которые создаст путем монтажа уже опубликованных фотографий. Получив интимные фото и видео от напуганных жертв, обвиняемый, угрожая распространением этих фотографий, принуждал их совершать действия сексуального характера в интимных частях тела, совершать проникновение сексуального характера в тело, снимать фото и видео этих действий и отправлять ему. Следствие уже установило восемь пострадавших: В ходе переписки обвиняемый потребовал от 15-летней девушки сфотографировать ее 13-летнюю сестру в обнаженном виде и прислать ему, в противном случае он угрожал убить ее. Напуганная угрозами, она отправила обвиняемому фотографии своего обнаженного тела вместо сестры. Мужчина систематически просил ее присылать новые фото- и видеоматериалы. Пострадавшая заблокировала обвиняемого в соцсети, после чего он распространил обнаженные фотографии своей 15-летней родственницы среди соседей, друзей и знакомых девушки в селе. Затем обвиняемый отправил через соцсеть фотографии девочки ее совершеннолетней сестре и, угрожая распространить их, потребовал исполнить его желания. Пострадавшие сестры, опасаясь, что мужчина распространит фотографии несовершеннолетней, по его указанию пытались совершить действия сексуального характера в интимных частях тела друг друга, проникновение сексуального характера в тело и переслали обвиняемому соответствующие видеозаписи. Обвиняемый в течение следующих нескольких месяцев шантажом и угрозами систематически заставлял ее совершать действия сексуального характера над обнаженным телом, а также присылать видео и фотографии своих половых органов. Специальная следственная служба в результате оперативно-следственных действий задержала обвиняемого 16 июня 2024 года в регионе Самегрело.До задержания, в начале обыска, обвиняемый повредил свой мобильный телефон, но в результате компьютерной экспертизы были восстановлены фейковые аккаунты уличенного в педофилии обвиняемого.При обыске дома обвиняемого также были обнаружены патроны военного предназначения. Были установлены еще семеро несовершеннолетних потерпевших, в том числе малолетние дети, в результате анализа информации, обнаруженной в мобильном телефоне обвиняемого, и проведенных следственных действий.После этого на основании полученных доказательств 2 сентября 2024 года постановлением прокуратуры Грузии обвинения были утяжелены сексуальным вымогательством, принуждением к совершению других действий сексуального характера и развратными действиями. Задержанному предъявлены обвинения по пяти статьям УК Грузии: "Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные", "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия", "Понуждение к проникновению сексуального характера в тело лица или к иным действиям сексуального характера", "Иные действия сексуального характера", "Развратные деяния". Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Ведомство предложит пострадавшим пройти курс психореабилитации за счет государства, чтобы преодолеть травму, нанесенную преступлением. Специальная следственная служба продолжает расследование дела, в рамках которого будут детально изучены и исследованы переписки обвиняемого с десятками малолетних и несовершеннолетних девушек при помощи поддельных аккаунтов. Чтобы направить сообщение в Специальную следственную службу или получить помощь, нужно позвонить по горячей линии 199, либо подать заявление, либо лично прийти в офисы в Тбилиси, Телави, Кутаиси, Батуми и Зугдиди. Также можно написать им в социальных сетях или на электронную почту. Конфиденциальность защищена. В Специальной следственной службе есть управление помощи жертвам, специалисты которого оказывают поддержку жертвам преступлений. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, общество, грузия, самегрело, специальная следственная служба, преступность в грузии
происшествия, новости, общество, грузия, самегрело, специальная следственная служба, преступность в грузии
Обвиняемый в педофилии и шантаже десятков несовершеннолетних задержан в Грузии
Десятки обнаруженных интимных фотографий и видеоматериалов малолетних и несовершеннолетних будут уничтожены в соответствии с законом
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Специальная следственная служба задержала 32-летнего жителя региона Самегрело в Грузии после выявления восьми фактов педофилии, сексуального вымогательства и развратных действий, жертвами которых стали десятки малолетних и несовершеннолетних жертв, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, обвиняемый систематически связывался с поддельных аккаунтов в соцсетях с десятками девочек в возрасте от 10 до 18 лет, проживающих в разных городах Грузии, и заставлял отправлять ему фото и видео интимного характера.
"Следствием установлено, что обвиняемый целенаправленно создавал поддельные аккаунты пользователей Facebook* и Instagram*, через которые систематически связывался с десятками девочек в возрасте от 10 до 18 лет, отправлял им фотографии 15-летнего мальчика, представлялся их сверстником, завоевывал их доверие и заставлял присылать фотографии и видео интимного содержания, в противном случае угрожал убить членов семьи", – говорится в сообщении ведомства.
Он также шантажировал их тем, что распространит среди родственников и друзей их обнаженные фото, которые создаст путем монтажа уже опубликованных фотографий.
Получив интимные фото и видео от напуганных жертв, обвиняемый, угрожая распространением этих фотографий, принуждал их совершать действия сексуального характера в интимных частях тела, совершать проникновение сексуального характера в тело, снимать фото и видео этих действий и отправлять ему.
Следствие уже установило восемь пострадавших:
В марте 2024 года обвиняемый написал своей родственнице, 15-летней девушке, проживающей в Западной Грузии, через социальную сеть Instagram* с фейковой страницы пользователя "xvicha232". Он скрыл свою личность и представился как ровесник.
В ходе переписки обвиняемый потребовал от 15-летней девушки сфотографировать ее 13-летнюю сестру в обнаженном виде и прислать ему, в противном случае он угрожал убить ее.
Напуганная угрозами, она отправила обвиняемому фотографии своего обнаженного тела вместо сестры. Мужчина систематически просил ее присылать новые фото- и видеоматериалы.
Пострадавшая заблокировала обвиняемого в соцсети, после чего он распространил обнаженные фотографии своей 15-летней родственницы среди соседей, друзей и знакомых девушки в селе.
В декабре 2023 года обвиняемый написал 11-летней девочке, проживающей в Восточной Грузии, с фейковой страницы в Instagram* c целью знакомства, завоевал ее доверие, а затем заставил снять и отправить ему интимные обнаженные фото, угрожая рассказать об их общении родственникам.
Затем обвиняемый отправил через соцсеть фотографии девочки ее совершеннолетней сестре и, угрожая распространить их, потребовал исполнить его желания.
Пострадавшие сестры, опасаясь, что мужчина распространит фотографии несовершеннолетней, по его указанию пытались совершить действия сексуального характера в интимных частях тела друг друга, проникновение сексуального характера в тело и переслали обвиняемому соответствующие видеозаписи.
В июне 2023 года обвиняемый c целью знакомства написал 13-летнему ребенку из региона Квемо Картли с фейковых аккаунтов в Facebook* и Instagram.* Он завоевал ее доверие, после чего, угрожая распространить информацию об их общении, завладел фотографиями ее обнаженного тела.
Обвиняемый в течение следующих нескольких месяцев шантажом и угрозами систематически заставлял ее совершать действия сексуального характера над обнаженным телом, а также присылать видео и фотографии своих половых органов.
В 2023-2024 годах по аналогичной преступной схеме обвиняемый обманул четырех несовершеннолетних девочек, проживающих в Аджарии, Кутаиси и Рустави, у которых шантажом вымогал фотографии обнаженного тела, принуждал совершать действия сексуального характера перед видеокамерой, а также присылать записи этого. Все сопровождалось систематическими угрозами в адрес детей.
Специальная следственная служба в результате оперативно-следственных действий задержала обвиняемого 16 июня 2024 года в регионе Самегрело.
До задержания, в начале обыска, обвиняемый повредил свой мобильный телефон, но в результате компьютерной экспертизы были восстановлены фейковые аккаунты уличенного в педофилии обвиняемого.
В личных чатах обнаружили переписки интимного содержания с угрозами и принуждениями, среди них – переписки с десятками несовершеннолетних.
При обыске дома обвиняемого также были обнаружены патроны военного предназначения.
Были установлены еще семеро несовершеннолетних потерпевших, в том числе малолетние дети, в результате анализа информации, обнаруженной в мобильном телефоне обвиняемого, и проведенных следственных действий.
После этого на основании полученных доказательств 2 сентября 2024 года постановлением прокуратуры Грузии обвинения были утяжелены сексуальным вымогательством, принуждением к совершению других действий сексуального характера и развратными действиями.
Задержанному предъявлены обвинения по пяти статьям УК Грузии: "Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные", "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия", "Понуждение к проникновению сексуального характера в тело лица или к иным действиям сексуального характера", "Иные действия сексуального характера", "Развратные деяния".
Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Десятки обнаруженных интимных фотографий и видеоматериалов малолетних и несовершеннолетних будут уничтожены в соответствии с законом.
Ведомство предложит пострадавшим пройти курс психореабилитации за счет государства, чтобы преодолеть травму, нанесенную преступлением.
Специальная следственная служба продолжает расследование дела, в рамках которого будут детально изучены и исследованы переписки обвиняемого с десятками малолетних и несовершеннолетних девушек при помощи поддельных аккаунтов.
"В связи с возросшей опасностью преступности мы призываем общество к осторожности. Важно, чтобы все родители проанализировали вероятность опасности и проявили максимальное внимание при доступе ребенка к Интернету/гаджетам", – говорится в информации.
Чтобы направить сообщение в Специальную следственную службу или получить помощь, нужно позвонить по горячей линии 199, либо подать заявление, либо лично прийти в офисы в Тбилиси, Телави, Кутаиси, Батуми и Зугдиди. Также можно написать им в социальных сетях или на электронную почту. Конфиденциальность защищена.
В Специальной следственной службе есть управление помощи жертвам, специалисты которого оказывают поддержку жертвам преступлений.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская