https://sputnik-georgia.ru/20240903/rtveli-2024-skolko-vinograda-pererabotali-vinzavody-289698392.html

Ртвели 2024: сколько винограда переработали винзаводы?

Ртвели 2024: сколько винограда переработали винзаводы?

Sputnik Грузия

В зависимости от качества винограда, на данном этапе цены зафиксированы на уровне 1,07 лари за килограмм "ркацители" и 1,30-1,40 лари за килограмм "саперави" 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T11:58+0400

2024-09-03T11:58+0400

2024-09-03T11:58+0400

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кахети

виноград

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 13 тысяч тонн винограда, сообщило Национальное агентство вина. Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы начались в районе Дедоплисцкаро, однако сбор урожая в небольшом количестве проходит и в других муниципалитетах Кахети. По данным Агентства на 2 сентября, переработано до 7,5 тысячи тонн "ркацители", до 2,3 тысячи тонн "саперави" и других сортов винограда. По данным ведомства, в зависимости от качества винограда, на данном этапе цены зафиксированы на уровне 1,07 лари за килограмм "ркацители" и 1,30-1,40 лари за килограмм "саперави". Сбор урожая винограда (ртвели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2024 году. Всего в переработке винограда во время сбора урожая будут задействованы более 500 винодельческих предприятий. В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда. Поврежденный виноград Сильный град и ветер в Кахети 23-24 августа повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави и Ахмета. По предварительным данным, непогода повредила сельскохозяйственные угодья на площади более 120 гектаров. По информации Минсельхоза, фермеры в Кахетии полностью сдали виноград, поврежденный в результате града, на госпредприятия. По состоянию на 30 августа, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды. Госпредприятие принимало побитый градом виноград за 1 лари за килограмм на двух локациях в муниципалитетах Телави и Кварели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети, виноград