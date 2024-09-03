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Ртвели 2024: сколько винограда переработали винзаводы?
Ртвели 2024: сколько винограда переработали винзаводы?
Sputnik Грузия
В зависимости от качества винограда, на данном этапе цены зафиксированы на уровне 1,07 лари за килограмм "ркацители" и 1,30-1,40 лари за килограмм "саперави" 03.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-03T11:58+0400
2024-09-03T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 13 тысяч тонн винограда, сообщило Национальное агентство вина. Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы начались в районе Дедоплисцкаро, однако сбор урожая в небольшом количестве проходит и в других муниципалитетах Кахети. По данным Агентства на 2 сентября, переработано до 7,5 тысячи тонн "ркацители", до 2,3 тысячи тонн "саперави" и других сортов винограда. По данным ведомства, в зависимости от качества винограда, на данном этапе цены зафиксированы на уровне 1,07 лари за килограмм "ркацители" и 1,30-1,40 лари за килограмм "саперави". Сбор урожая винограда (ртвели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2024 году. Всего в переработке винограда во время сбора урожая будут задействованы более 500 винодельческих предприятий. В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда. Поврежденный виноград Сильный град и ветер в Кахети 23-24 августа повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави и Ахмета. По предварительным данным, непогода повредила сельскохозяйственные угодья на площади более 120 гектаров. По информации Минсельхоза, фермеры в Кахетии полностью сдали виноград, поврежденный в результате града, на госпредприятия. По состоянию на 30 августа, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды. Госпредприятие принимало побитый градом виноград за 1 лари за килограмм на двух локациях в муниципалитетах Телави и Кварели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети, виноград
экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, кахети, виноград
Ртвели 2024: сколько винограда переработали винзаводы?
В зависимости от качества винограда, на данном этапе цены зафиксированы на уровне 1,07 лари за килограмм "ркацители" и 1,30-1,40 лари за килограмм "саперави"
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 13 тысяч тонн винограда, сообщило Национальное агентство вина.
Сезон сбора урожая, ртвели, и его сдача на заводы начались в районе Дедоплисцкаро, однако сбор урожая в небольшом количестве проходит и в других муниципалитетах Кахети.
По данным Агентства на 2 сентября, переработано до 7,5 тысячи тонн "ркацители", до 2,3 тысячи тонн "саперави" и других сортов винограда.
Круглосуточный координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели заработал в городе Телави 20 августа. В нем уже зарегистрировано 230 винных компаний, которые поэтапно подключаются к процессу приема винограда у фермеров.
По данным ведомства, в зависимости от качества винограда, на данном этапе цены зафиксированы на уровне 1,07 лари за килограмм "ркацители" и 1,30-1,40 лари за килограмм "саперави".
Сбор урожая винограда (ртвели) проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2024 году.
В текущем году субсидия коснется лишь сорта винограда "ркацители". По распоряжению правительства, государственную субсидию получит та компания, которая примет и обработает не менее 100 тонн "ркацители" и закупит виноград по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм.
Всего в переработке винограда во время сбора урожая будут задействованы более 500 винодельческих предприятий.
В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда.
Сильный град и ветер в Кахети 23-24 августа повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави и Ахмета. По предварительным данным, непогода повредила сельскохозяйственные угодья на площади более 120 гектаров.
По информации Минсельхоза, фермеры в Кахетии полностью сдали виноград, поврежденный в результате града, на госпредприятия.
По состоянию на 30 августа, государственным винодельческим предприятием ООО "Компания по управлению урожаем" переработано до 1,8 тысячи тонн винограда, поврежденного в результате непогоды.
Госпредприятие принимало побитый градом виноград за 1 лари за килограмм на двух локациях в муниципалитетах Телави и Кварели.