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"Тбилисоба" в этом году отметят 5 и 6 октября

"Тбилисоба" в этом году отметят 5 и 6 октября

Sputnik Грузия

С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. День города "Тбилисоба" в этом году будет проходить в течение двух дней – 5 и 6 октября на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории, а также в парке Рике, сообщила медиа-платформа BMG. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды – в 2020 году празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом. "Тбилисоба 2024" будет сочетать в себе культурные, спортивные, различные зрелищные мероприятия, которые рассчитаны на посетителей всех возрастов. На мероприятии будут представлены различные объемные инсталляции, тематические декорации, фотозона, декоративные стенды, детские выставочные павильоны, зоны отдыха, различные декорации/бутафория/реквизиты, мебель для детского пространства, винная зона, аллея воздушных змеев, площадки для культурных и спортивных мероприятий. Для гостей "Тбилисоба" прозвучит музыка разных жанров, пройдут электронные live-шоу, театрализованные представления, беседы во дворах. Подробная программа мероприятий будет опубликована городскими властями ближе к дате проведения праздника. Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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