https://sputnik-georgia.ru/20240903/tragediya-na-zheleznoy-doroge-v-tbilisi-otmenennyy-reys-i-ugolovnoe-delo-289708080.html

Трагедия на железной дороге в Тбилиси: отмененный рейс и уголовное дело

Трагедия на железной дороге в Тбилиси: отмененный рейс и уголовное дело

Sputnik Грузия

Трагедия на участке Дидубе-Авчала произошла днем 3 сентября, поезд Батуми-Тбилиси столкнулся с рабочей платформой, в результате чего погибли два человека 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T16:47+0400

2024-09-03T16:47+0400

2024-09-03T17:00+0400

грузия

происшествия

новости

грузинская железная дорога

батуми

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24036/67/240366798_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_fce978893bb4f4fec2a0cfb1a3d22fb7.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Железнодорожный рейс Тбилиси-Батуми, отбывающий из столицы в 17:05, был отменен из-за трагедии, в результате которой погибли два работника железной дороге, по самому факту было возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги". Трагедия на участке Дидубе-Авчала произошла днем 3 сентября, поезд Батуми-Тбилиси столкнулся с рабочей платформой, в результате чего погибли два работника железной дороги. Сам поезд был остановлен. Уголовное дело по факту было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, повлекшее смерть двух или более человек, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. На месте продолжаются следственные работы. Всем пассажирам по уверению "Грузинской железной дороги", планировавшим поехать в Батуми в 17:05 вернут стоимость билетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, грузинская железная дорога, батуми