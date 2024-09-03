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Трагедия на железной дороге в Тбилиси: отмененный рейс и уголовное дело
Трагедия на железной дороге в Тбилиси: отмененный рейс и уголовное дело
Sputnik Грузия
Трагедия на участке Дидубе-Авчала произошла днем 3 сентября, поезд Батуми-Тбилиси столкнулся с рабочей платформой, в результате чего погибли два человека 03.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-03T16:47+0400
2024-09-03T16:47+0400
2024-09-03T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Железнодорожный рейс Тбилиси-Батуми, отбывающий из столицы в 17:05, был отменен из-за трагедии, в результате которой погибли два работника железной дороге, по самому факту было возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги". Трагедия на участке Дидубе-Авчала произошла днем 3 сентября, поезд Батуми-Тбилиси столкнулся с рабочей платформой, в результате чего погибли два работника железной дороги. Сам поезд был остановлен. Уголовное дело по факту было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, повлекшее смерть двух или более человек, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. На месте продолжаются следственные работы. Всем пассажирам по уверению "Грузинской железной дороги", планировавшим поехать в Батуми в 17:05 вернут стоимость билетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, грузинская железная дорога, батуми
грузия, происшествия, новости, грузинская железная дорога, батуми
Трагедия на железной дороге в Тбилиси: отмененный рейс и уголовное дело
16:47 03.09.2024 (обновлено: 17:00 03.09.2024)
Трагедия на участке Дидубе-Авчала произошла днем 3 сентября, поезд Батуми-Тбилиси столкнулся с рабочей платформой, в результате чего погибли два человека
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Железнодорожный рейс Тбилиси-Батуми, отбывающий из столицы в 17:05, был отменен из-за трагедии, в результате которой погибли два работника железной дороге, по самому факту было возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги".
Трагедия на участке Дидубе-Авчала произошла днем 3 сентября, поезд Батуми-Тбилиси столкнулся с рабочей платформой, в результате чего погибли два работника железной дороги. Сам поезд был остановлен.
Уголовное дело по факту было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, повлекшее смерть двух или более человек, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
На месте продолжаются следственные работы.
Всем пассажирам по уверению "Грузинской железной дороги", планировавшим поехать в Батуми в 17:05 вернут стоимость билетов.