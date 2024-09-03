https://sputnik-georgia.ru/20240903/turistka-iz-polshi-pogibla-na-zapade-gruzii-289711987.html

Туристка из Польши погибла на западе Грузии

Туристка из Польши погибла на западе Грузии

Sputnik Грузия

МВД возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T22:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Туристка из Польши погибла в ущелье Инцра в регионе Самегрело – Земо Сванети, упав с обрыва, сообщает телеканал "Имеди". По предварительным данным, трагедия произошла, когда группа туристов передвигалась по пешеходной тропе в ущелье в районе Цаленджиха. 35-летняя женщина споткнулась, упала с обрыва и скончалась на месте. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту доведения до самоубийства. В таких случаях, когда нет очевидных признаков насилия, расследование традиционно начинается по этой статье. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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