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В Грузии появится база лиц с психическими расстройствами
В Грузии появится база лиц с психическими расстройствами
Sputnik Грузия
Подготовка проекта была обусловлена сложностями, вызванными отсутствием полной информационной базы о лицах с проблемами психического здоровья 03.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-03T15:58+0400
2024-09-03T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Единая информационная база лиц, страдающих психическими расстройствами, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, будет функционировать в Минздраве Грузии, сообщил Первый канал. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Соответствующие изменения были инициированы на заседании бюро парламента 2 сентября. Автор проекта – МВД. Согласно законопроекту, получение данных из единой информационной базы будет разрешено соответствующими учреждениями в случаях, предусмотренных законом. В МВД пояснили, что подготовка проекта была обусловлена сложностями, вызванными отсутствием полной информационной базы о лицах с проблемами психического здоровья. В частности, по информации МВД, на сегодняшний день не существует единой информационной базы о лицах с проблемами психического здоровья, которая будет содержать полные и достоверные данные о состоянии здоровья человека. Например, отмечают в ведомстве, сложно определить соответствие состояния здоровья человека требованиям, определенным законодательством Грузии, при оказании таких важных услуг, как выдача лицензии, предусмотренной законом "Об оружии", предоставление права на ношение служебно-штатного оружия, права управления транспортным средством и др. Наличие такого вида разрешения связано с повышенным риском и требует постоянного соответствия состояния здоровья владельца требованиям законодательства. Кроме того, ведомство отметило, что такая база сделает функционирование государственных органов, в том числе Минздрава, более гибким и эффективным, а также повысит достоверность получаемых ими данных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, минздрав, мвд грузии
грузия, новости, общество, минздрав, мвд грузии
В Грузии появится база лиц с психическими расстройствами
Подготовка проекта была обусловлена сложностями, вызванными отсутствием полной информационной базы о лицах с проблемами психического здоровья
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Единая информационная база лиц, страдающих психическими расстройствами, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, будет функционировать в Минздраве Грузии, сообщил Первый канал.
Соответствующие изменения были инициированы на заседании бюро парламента 2 сентября. Автор проекта – МВД.
Согласно законопроекту, получение данных из единой информационной базы будет разрешено соответствующими учреждениями в случаях, предусмотренных законом.
В МВД пояснили, что подготовка проекта была обусловлена сложностями, вызванными отсутствием полной информационной базы о лицах с проблемами психического здоровья.
В частности, по информации МВД, на сегодняшний день не существует единой информационной базы о лицах с проблемами психического здоровья, которая будет содержать полные и достоверные данные о состоянии здоровья человека.
"При отсутствии своевременного и достоверного источника информации эффективное функционирование механизмов, направленных на обеспечение общественной безопасности, не может быть должным образом реализовано государством", – пояснили в МВД.
Например, отмечают в ведомстве, сложно определить соответствие состояния здоровья человека требованиям, определенным законодательством Грузии, при оказании таких важных услуг, как выдача лицензии, предусмотренной законом "Об оружии", предоставление права на ношение служебно-штатного оружия, права управления транспортным средством и др.
Наличие такого вида разрешения связано с повышенным риском и требует постоянного соответствия состояния здоровья владельца требованиям законодательства.
Кроме того, ведомство отметило, что такая база сделает функционирование государственных органов, в том числе Минздрава, более гибким и эффективным, а также повысит достоверность получаемых ими данных.