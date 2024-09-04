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https://sputnik-georgia.ru/20240904/289734581.html
Победители Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Победители Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Sputnik Грузия
Победителей Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина назвали накануне. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки конкурса 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T16:30+0400
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Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистического спектра и их близких людях.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотоконкурс андрея стенина, международный конкурс имени андрея стенина, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотоконкурс андрея стенина, международный конкурс имени андрея стенина, в мире

Победители Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

16:30 04.09.2024
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Победителей Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина назвали накануне. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки конкурса
Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистического спектра и их близких людях.
© photo : Anna Plyusnina/Stenincontest

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Anna Plyusnina/Stenincontest

Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© photo : Vladislav Nekrasov/Stenincontest

Работа "Его долг" фотографа из России Владислава Некрасова заняла первое место в номинации "Главные новости, одиночный снимок".

Работа &quot;Его долг&quot; фотографа из России Владислава Некрасова заняла первое место в номинации &quot;Главные новости, одиночный снимок&quot;. - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Vladislav Nekrasov/Stenincontest

Работа "Его долг" фотографа из России Владислава Некрасова заняла первое место в номинации "Главные новости, одиночный снимок".

© photo : Alexander Oshchepkov/Stenincontest

Работа "Детям страшно, а я ведь сам отец" фотографа из России Александра Ощепкова. Работа заняла первое место в номинации "Герой нашего времени, одиночный снимок".

Работа &quot;Детям страшно, а я ведь сам отец&quot; фотографа из России Александра Ощепкова. Работа заняла первое место в номинации &quot;Герой нашего времени, одиночный снимок&quot;. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Alexander Oshchepkov/Stenincontest

Работа "Детям страшно, а я ведь сам отец" фотографа из России Александра Ощепкова. Работа заняла первое место в номинации "Герой нашего времени, одиночный снимок".

© photo : Mushfiqul Alam/Stenincontest

Работа "Сточный канал" фотографа из Бангладеша Мушфикуля Алама.

Работа &quot;Сточный канал&quot; фотографа из Бангладеша Мушфикуля Алама. - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Mushfiqul Alam/Stenincontest

Работа "Сточный канал" фотографа из Бангладеша Мушфикуля Алама.

© photo : Jianfei Xie/Stenincontest

Работа "Катание на коньках" фотографа из Китая Жианфея Сиэ.

Работа &quot;Катание на коньках&quot; фотографа из Китая Жианфея Сиэ. - Sputnik Грузия
5/15
© photo : Jianfei Xie/Stenincontest

Работа "Катание на коньках" фотографа из Китая Жианфея Сиэ.

© photo : Luke Dray /Stenincontest

Работа "Реальный климат Южного Судана" фотографа из Великобритании Люка Дрея. Работа заняла второе место в номинации "Главные новости, серии".

Работа &quot;Реальный климат Южного Судана&quot; фотографа из Великобритании Люка Дрея. Работа заняла второе место в номинации &quot;Главные новости, серии&quot;. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Luke Dray /Stenincontest

Работа "Реальный климат Южного Судана" фотографа из Великобритании Люка Дрея. Работа заняла второе место в номинации "Главные новости, серии".

© photo : Richard Nazaretyan/Stenincontest

Работа "Урал" фотографа из России Ричарда Назаретяна.

Работа &quot;Урал&quot; фотографа из России Ричарда Назаретяна. - Sputnik Грузия
7/15
© photo : Richard Nazaretyan/Stenincontest

Работа "Урал" фотографа из России Ричарда Назаретяна.

© photo : Aung Chan Thar/Stenincontest

Работа "Цветы лилии" фотографа из Мьянмы Аунг Чан Тара.

Работа &quot;Цветы лилии&quot; фотографа из Мьянмы Аунг Чан Тара. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Aung Chan Thar/Stenincontest

Работа "Цветы лилии" фотографа из Мьянмы Аунг Чан Тара.

© photo : German Caballero/Stenincontest

Работа "Отчаяние на грани жизни и смерти" фотографа из Испании Хермана Кабальеро.

Работа &quot;Отчаяние на грани жизни и смерти&quot; фотографа из Испании Хермана Кабальеро. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : German Caballero/Stenincontest

Работа "Отчаяние на грани жизни и смерти" фотографа из Испании Хермана Кабальеро.

© photo : Frederique Gelinas/Stenincontest

Работа "Время агавы" фотографа из Италии Фредерике Желинаса.

Работа &quot;Время агавы&quot; фотографа из Италии Фредерике Желинаса. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Frederique Gelinas/Stenincontest

Работа "Время агавы" фотографа из Италии Фредерике Желинаса.

© photo : Mohammed Suman/Stenincontest

Работа "Дети Читтагонга играют в грязи" фотографа из Бангладеш Мохаммада Сумана.

Работа &quot;Дети Читтагонга играют в грязи&quot; фотографа из Бангладеш Мохаммада Сумана. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Mohammed Suman/Stenincontest

Работа "Дети Читтагонга играют в грязи" фотографа из Бангладеш Мохаммада Сумана.

© photo : Abdul Momin/Stenincontest

Работа "От земли к перцу" фотографа из Бангладеш Абдула Момина.

Работа &quot;От земли к перцу&quot; фотографа из Бангладеш Абдула Момина. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Abdul Momin/Stenincontest

Работа "От земли к перцу" фотографа из Бангладеш Абдула Момина.

© photo : Paula Jesus Brignardello/Stenincontest

Работа "Там, где зеленый – не цвет жизни" фотографа из Италии Паула Хесуса Бриньярделло.

Работа &quot;Там, где зеленый – не цвет жизни&quot; фотографа из Италии Паула Хесуса Бриньярделло. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Paula Jesus Brignardello/Stenincontest

Работа "Там, где зеленый – не цвет жизни" фотографа из Италии Паула Хесуса Бриньярделло.

© photo : Rajendra Pandey/Stenincontest

Работа "Вдовы-изгои" фотографа из Индии Раджендра Пандея.

Работа &quot;Вдовы-изгои&quot; фотографа из Индии Раджендра Пандея. - Sputnik Грузия
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© photo : Rajendra Pandey/Stenincontest

Работа "Вдовы-изгои" фотографа из Индии Раджендра Пандея.

© photo : Mosfiqur Rahman Johan/Stenincontest

Работа "Воспоминания о жизни до прогресса" фотографа из Бангладеш Мосфикура Рахмана Джохана.

Работа &quot;Воспоминания о жизни до прогресса&quot; фотографа из Бангладеш Мосфикура Рахмана Джохана. - Sputnik Грузия
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© photo : Mosfiqur Rahman Johan/Stenincontest

Работа "Воспоминания о жизни до прогресса" фотографа из Бангладеш Мосфикура Рахмана Джохана.

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