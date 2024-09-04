Победители Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Фоторабота Анны Плюсниной, получившая Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Работа "Его долг" фотографа из России Владислава Некрасова заняла первое место в номинации "Главные новости, одиночный снимок".
Работа "Его долг" фотографа из России Владислава Некрасова заняла первое место в номинации "Главные новости, одиночный снимок".
Работа "Детям страшно, а я ведь сам отец" фотографа из России Александра Ощепкова. Работа заняла первое место в номинации "Герой нашего времени, одиночный снимок".
Работа "Детям страшно, а я ведь сам отец" фотографа из России Александра Ощепкова. Работа заняла первое место в номинации "Герой нашего времени, одиночный снимок".
Работа "Сточный канал" фотографа из Бангладеша Мушфикуля Алама.
Работа "Сточный канал" фотографа из Бангладеша Мушфикуля Алама.
Работа "Катание на коньках" фотографа из Китая Жианфея Сиэ.
Работа "Реальный климат Южного Судана" фотографа из Великобритании Люка Дрея. Работа заняла второе место в номинации "Главные новости, серии".
Работа "Реальный климат Южного Судана" фотографа из Великобритании Люка Дрея. Работа заняла второе место в номинации "Главные новости, серии".
Работа "Урал" фотографа из России Ричарда Назаретяна.
Работа "Цветы лилии" фотографа из Мьянмы Аунг Чан Тара.
Работа "Отчаяние на грани жизни и смерти" фотографа из Испании Хермана Кабальеро.
Работа "Отчаяние на грани жизни и смерти" фотографа из Испании Хермана Кабальеро.
Работа "Время агавы" фотографа из Италии Фредерике Желинаса.
Работа "Время агавы" фотографа из Италии Фредерике Желинаса.
Работа "Дети Читтагонга играют в грязи" фотографа из Бангладеш Мохаммада Сумана.
Работа "Дети Читтагонга играют в грязи" фотографа из Бангладеш Мохаммада Сумана.
Работа "От земли к перцу" фотографа из Бангладеш Абдула Момина.
Работа "Там, где зеленый – не цвет жизни" фотографа из Италии Паула Хесуса Бриньярделло.
Работа "Там, где зеленый – не цвет жизни" фотографа из Италии Паула Хесуса Бриньярделло.
Работа "Вдовы-изгои" фотографа из Индии Раджендра Пандея.
Работа "Воспоминания о жизни до прогресса" фотографа из Бангладеш Мосфикура Рахмана Джохана.
Работа "Воспоминания о жизни до прогресса" фотографа из Бангладеш Мосфикура Рахмана Джохана.