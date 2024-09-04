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Победители Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Победители Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Sputnik Грузия

Победителей Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина назвали накануне. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки конкурса 04.09.2024, Sputnik Грузия

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2024-09-04T16:30+0400

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фотоконкурс андрея стенина

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Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистического спектра и их близких людях.

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