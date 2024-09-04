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Брифинг Марии Захаровой для журналистов на полях Восточного экономического форума
Брифинг Марии Захаровой для журналистов на полях Восточного экономического форума
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума. 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T11:00+0400
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума. Sputnik - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии, видео
Брифинг Марии Захаровой для журналистов на полях Восточного экономического форума
11:00 04.09.2024 (обновлено: 11:21 05.09.2024)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума.
Sputnik - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.