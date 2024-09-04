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https://sputnik-georgia.ru/20240904/brifing-marii-zakharovoy-dlya-zhurnalistov-na-polyakh-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma-289750575.html
Брифинг Марии Захаровой для журналистов на полях Восточного экономического форума
Брифинг Марии Захаровой для журналистов на полях Восточного экономического форума
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума. 04.09.2024, Sputnik Грузия
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума. Sputnik - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии, видео

Брифинг Марии Захаровой для журналистов на полях Восточного экономического форума

11:00 04.09.2024 (обновлено: 11:21 05.09.2024)
© video: Sputnik
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для журналистов на полях Восточного экономического форума.
Sputnik - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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