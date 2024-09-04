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Двухэтажный пассажирский поезд временно сняли с рейса Тбилиси-Батуми
Двухэтажный пассажирский поезд временно сняли с рейса Тбилиси-Батуми
Sputnik Грузия
В связи с меньшей вместимостью вагонов, пассажиров дополнительно будет обслуживать комфортабельный двухэтажный автобус 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T10:57+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пассажирский рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси 4-5 сентября вместо двухэтажного швейцарского поезда Stadler обслужит менее вместительный поезд типа JRT, сообщила АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации ГЖД, поезд заменили по техническим причинам. В связи с меньшей вместимостью вагонов новоназначенного поезда, пассажиров дополнительно будет обслуживать комфортабельный двухэтажный автобус. Кроме того, также по техническим причинам отменены рейсы поезда №806/805, назначенные с 6 по 15 сентября включительно. Пассажирам будет возмещена полная сумма стоимости билета за отмененный рейс. Вернуть билет возможно в течение 30 дней. ГЖД приносит извинения в связи с создавшимися неудобствами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, грузинская железная дорога, тбилиси, батуми, общество
Двухэтажный пассажирский поезд временно сняли с рейса Тбилиси-Батуми
10:57 04.09.2024 (обновлено: 11:07 04.09.2024)
В связи с меньшей вместимостью вагонов, пассажиров дополнительно будет обслуживать комфортабельный двухэтажный автобус
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пассажирский рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси 4-5 сентября вместо двухэтажного швейцарского поезда Stadler обслужит менее вместительный поезд типа JRT, сообщила АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).
По информации ГЖД, поезд заменили по техническим причинам.
В связи с меньшей вместимостью вагонов новоназначенного поезда, пассажиров дополнительно будет обслуживать комфортабельный двухэтажный автобус.
"Сообщаем, что по техническим причинам 4 и 5 сентября текущего года вместо поезда №806/805 JRS (Stadler) по направлению Тбилиси-Батуми-Тбилиси рейсы будут выполняться поездом типа JRT", – говорится в заявлении.
Кроме того, также по техническим причинам отменены рейсы поезда №806/805, назначенные с 6 по 15 сентября включительно.
Пассажирам будет возмещена полная сумма стоимости билета за отмененный рейс. Вернуть билет возможно в течение 30 дней.
ГЖД приносит извинения в связи с создавшимися неудобствами.