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Двухэтажный пассажирский поезд временно сняли с рейса Тбилиси-Батуми

Двухэтажный пассажирский поезд временно сняли с рейса Тбилиси-Батуми

Sputnik Грузия

В связи с меньшей вместимостью вагонов, пассажиров дополнительно будет обслуживать комфортабельный двухэтажный автобус 04.09.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Пассажирский рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси 4-5 сентября вместо двухэтажного швейцарского поезда Stadler обслужит менее вместительный поезд типа JRT, сообщила АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации ГЖД, поезд заменили по техническим причинам. В связи с меньшей вместимостью вагонов новоназначенного поезда, пассажиров дополнительно будет обслуживать комфортабельный двухэтажный автобус. Кроме того, также по техническим причинам отменены рейсы поезда №806/805, назначенные с 6 по 15 сентября включительно. Пассажирам будет возмещена полная сумма стоимости билета за отмененный рейс. Вернуть билет возможно в течение 30 дней. ГЖД приносит извинения в связи с создавшимися неудобствами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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