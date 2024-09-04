https://sputnik-georgia.ru/20240904/grecheskaya-aviakompaniya-budet-letat-v-gruziyu-chasche-289713673.html

Греческая авиакомпания будет летать в Грузию чаще

Греческая авиакомпания будет летать в Грузию чаще

Sputnik Грузия

Авиакомпания выполняет рейсы по 190 направлениям и уже 12-й год удерживает звание лучшей региональной компании Европы 04.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-04T13:58+0400

2024-09-04T13:58+0400

2024-09-04T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Туристическая компания Aegean Blue, партнер одной из крупнейших греческих авиакомпаний Aegean Airlines в Грузии, увеличивает количество рейсов в зимний сезон, заявил директор Aegean Blue Отар Такаишвили. Aegean Airlines оперирует на грузинском авиационном рынке с 2012 года и на сегодняшний лень осуществляет перелеты из Тбилиси в Афины и Салоники. Авиакомпания Aegean Airlines является членом Star Alliance с 2010 года. Star Alliance — старейший из существующих, крупнейший и наиболее представительный авиационный альянс в мире. Штаб-квартира объединения находится во Франкфурте (Германия). Авиакомпания выполняет рейсы по 190 направлениям и уже 12-й год удерживает звание лучшей региональной компании Европы. После отмены ограничений, введенных в связи с COVID-19, авиакомпания возобновила регулярное воздушное сообщение по маршруту Афины-Тбилиси-Афины с июня 2021 года. Регулярное авиасообщение, которое из-за пандемии коронавируса было приостановлено в марте 2020 года, Грузия восстановила с 1 февраля 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, европа, тбилиси, афины, авиасообщение в грузии