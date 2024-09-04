https://sputnik-georgia.ru/20240904/grecheskaya-aviakompaniya-budet-letat-v-gruziyu-chasche-289713673.html
Греческая авиакомпания будет летать в Грузию чаще
Греческая авиакомпания будет летать в Грузию чаще
Sputnik Грузия
Авиакомпания выполняет рейсы по 190 направлениям и уже 12-й год удерживает звание лучшей региональной компании Европы 04.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-04T13:58+0400
2024-09-04T13:58+0400
2024-09-04T13:58+0400
туризм
грузия
новости
европа
тбилиси
афины
авиасообщение в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22769/52/227695297_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ce2684fd71e18c9fbb086afb25a9c9e3.jpg
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Туристическая компания Aegean Blue, партнер одной из крупнейших греческих авиакомпаний Aegean Airlines в Грузии, увеличивает количество рейсов в зимний сезон, заявил директор Aegean Blue Отар Такаишвили. Aegean Airlines оперирует на грузинском авиационном рынке с 2012 года и на сегодняшний лень осуществляет перелеты из Тбилиси в Афины и Салоники. Авиакомпания Aegean Airlines является членом Star Alliance с 2010 года. Star Alliance — старейший из существующих, крупнейший и наиболее представительный авиационный альянс в мире. Штаб-квартира объединения находится во Франкфурте (Германия). Авиакомпания выполняет рейсы по 190 направлениям и уже 12-й год удерживает звание лучшей региональной компании Европы. После отмены ограничений, введенных в связи с COVID-19, авиакомпания возобновила регулярное воздушное сообщение по маршруту Афины-Тбилиси-Афины с июня 2021 года. Регулярное авиасообщение, которое из-за пандемии коронавируса было приостановлено в марте 2020 года, Грузия восстановила с 1 февраля 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
тбилиси
афины
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22769/52/227695297_128:0:2728:1950_1920x0_80_0_0_eee1576060db64a0ddffab3c6055691a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, европа, тбилиси, афины, авиасообщение в грузии
туризм, грузия, новости, европа, тбилиси, афины, авиасообщение в грузии
Греческая авиакомпания будет летать в Грузию чаще
Авиакомпания выполняет рейсы по 190 направлениям и уже 12-й год удерживает звание лучшей региональной компании Европы
ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. Туристическая компания Aegean Blue, партнер одной из крупнейших греческих авиакомпаний Aegean Airlines в Грузии, увеличивает количество рейсов в зимний сезон, заявил директор Aegean Blue Отар Такаишвили.
Aegean Airlines оперирует на грузинском авиационном рынке с 2012 года и на сегодняшний лень осуществляет перелеты из Тбилиси в Афины и Салоники.
"Aegean Blue, партнер Эгейских авиалиний в Грузии, увеличивает количество рейсов в зимний сезон. А в летний сезон она будет совершать ежедневные рейсы в Афины. Особыми являются дневные полеты, которые будут выполняться каждую субботу с 19 октября", - заявил Такаишвили в эфире телеканала "Рустави 2".
Авиакомпания Aegean Airlines является членом Star Alliance с 2010 года. Star Alliance — старейший из существующих, крупнейший и наиболее представительный авиационный альянс в мире. Штаб-квартира объединения находится во Франкфурте (Германия).
Авиакомпания выполняет рейсы по 190 направлениям и уже 12-й год удерживает звание лучшей региональной компании Европы.
После отмены ограничений, введенных в связи с COVID-19, авиакомпания возобновила регулярное воздушное сообщение по маршруту Афины-Тбилиси-Афины с июня 2021 года.
Регулярное авиасообщение, которое из-за пандемии коронавируса было приостановлено в марте 2020 года, Грузия восстановила с 1 февраля 2021 года.